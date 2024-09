Всичко, което трябва да знаeм за най-новия вариант на COVID-19

П ояви се нов вариант на COVID-19 и въпреки че все още не е станал доминиращ, експертите предполагат, че XEC може да бъде във фокуса на вниманието.

През 2024 г. се наблюдава нещо като „лято на COVID“. Вирусът стана известен по време на няколко от големите спортни събития тази година, включително Олимпийските игри в Париж и Тур дьо Франс, а през последните седмици в САЩ се наблюдава постоянно нарастване на случаите.

Въпреки че SARS-CoV-2 не е строго сезонен вирус, много хора ще следят статистиката на COVID с наближаването на зимата в Северното полукълбо, както и за множеството други инфекции, които обикновено се увеличават по това време на годината (здравей, грип, мина известно време). И така, какво е новото в COVID-XEC?

Ами, доминиращият вариант в САЩ, където Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) продължават да събират подробни данни, все още е член на линията KP.3, KP.3.1.1. Последните данни към момента на писане на статията сочат, че той е отговорен за 52,7 % от положителните тестове на COVID.

