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CNN: САЩ ще използват "майката на всички бомби", ако Иран поднови военните действия

Американските военни са разработили планове за удари по енергийни и ядрени обекти

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 08:52
CNN: САЩ ще използват "майката на всички бомби", ако Иран поднови военните действия
Източник: AP/БТА

А мериканската армия е разработила планове за нови удари срещу Иран, които предвиждат възможността да бъде използвана най-голямата неядрена бомба в американския арсенал, известна като „майката на всички бомби“. Потенциалните цели включват иранска енергийна инфраструктура и ядрени обекти, съобщава CNN, позовавайки се на американски представители, запознати с военните планове.

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Става дума за авиобомбата GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Според източниците на CNN президентът Доналд Тръмп може да нареди подновяване на военните операции както преди, така и след междинните избори в САЩ през ноември.

Евентуалното използване на бомбата би представлявало значителна ескалация на конфликта. Въпреки това сред представители, запознати с планирането, има съмнения доколко подобен удар би помогнал за постигането на стратегическите цели на Вашингтон.

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  • В плановете са включени и ядрени обекти

Според CNN американските военни са разработили варианти за удари по енергийна инфраструктура и ядрени съоръжения в Иран. Един от източниците на медията посочва, че в плановете за атаки срещу ядрени обекти, включително съоръжението, известно като „Пикакс Маунтин“ (Pickaxe Mountain), изрично е предвидена възможността за използване на MOAB.

САЩ и Израел смятат, че в района са съхранявани компоненти от иранската ядрена програма. CNN отбелязва обаче, че способността на бомбата да поразява цели дълбоко под земята е ограничена. Според източници на медията тя може да разрушава големи площи, но вероятно няма необходимата проникваща мощ, за да унищожи силно укрепени съоръжения, защитени от дебели пластове гранит.

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В отговор на запитване от CNN представител на Пентагона заявява, че американското военно ведомство планира различни оперативни сценарии, за да изпълнява разпорежданията на президента и министъра на отбраната.

Към момента няма потвърждение, че Тръмп е разпоредил извършването на новите удари. Според CNN в Белия дом са обсъждани различни варианти за действия спрямо Иран през последните седмици.

  • Какво представлява „майката на всички бомби“

GBU-43/B MOAB е авиобомба с голяма мощност, която не съдържа ядрено оръжие. Тя е предназначена да се взривява във въздуха малко преди да достигне земята, като така разпространява ударната вълна в голям периметър.

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Бомбата е използвана за първи път в бойни действия през 2017 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Тогава американските военни я хвърлят срещу мрежа от укрепени тунели в Афганистан, използвани от групировката „Ислямска държава“.

Въпреки голямата си разрушителна сила MOAB не е предназначена непременно за унищожаване на дълбоко разположени подземни съоръжения. Именно това поставя въпроса дали използването ѝ срещу ирански ядрени обекти би постигнало търсения ефект.

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CNN съобщава още, че Тръмп е възложил на военните да подготвят допълнителни варианти за удари, включващи множество енергийни обекти. Според един от източниците обсъжданата операция би могла да бъде последвана от обявяване на победа и изтегляне на американските сили от региона.

Reuters съобщи за информацията на CNN, като уточни, че не е успяла да я потвърди независимо.

Редактор: Василена Василева
Източник: CNN, Reuters    
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