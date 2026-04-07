Свят

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

7 април 2026, 10:22
Източник: Getty Images

П ентагонът разширява списъка с потенциални цели в Иран, включвайки обекти от енергийната инфраструктура, които обслужват както цивилни, така и военни нужди, ход, който може да даде на президента на САЩ Доналд Тръмп аргумент срещу обвинения в военни престъпления, пише POLITICO.

Според американски представители по отбраната, военните плановици преразглеждат списъка с цели, докато американски и израелски самолети продължават интензивните удари след пет седмици почти непрекъснати операции. Новите цели са с т.нар. "двойна употреба", те осигуряват ресурси както за армията, така и за цивилното население, което според официални лица може да ги направи легитимни военни обекти.

Администрацията на Тръмп се оказва в сложна ситуация. От една страна, броят на стратегическите военни цели в Иран намалява, а блокадата на Ормузки проток продължава да оказва сериозен натиск върху световната икономика. От друга, директни удари по чисто цивилна инфраструктура биха нарушили международното право и биха довели до обвинения във военни престъпления.

Новият подход, вече използван и от Израел, може да предложи изход от тази дилема.

По-рано Тръмп заплаши с масирани атаки, заявявайки, че "всеки мост в Иран ще бъде унищожен", а електроцентралите, "извадени от строя, горящи и експлодиращи".

Вътре в Пентагона обаче има дебат доколко подобна логика е юридически издържана. Спорът се концентрира върху границата между военни и цивилни цели, например съоръжения за обезсоляване на вода, които могат да бъдат разглеждани като легитимни, тъй като се използват и от армията.

САЩ са нанесли над 13 000 удара по цели в Иран, според данни на Централното командване на САЩ.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит подчерта, че задачата на Пентагона е да предоставя "максимално широк набор от възможности" на върховния главнокомандващ.

"Това не означава, че президентът е взел решение", заяви тя, като добави, че Иран има краен срок да постигне споразумение със САЩ.

В изказванията си Тръмп твърди, че самите иранци биха приели удари по инфраструктурата в името на свободата.

"Те биха били готови да понесат това, за да бъдат свободни. Искат да продължим да бомбардираме", заяви той.

В същото време международното хуманитарно право, включително Женевските конвенции, допуска атаки срещу обекти с двойна употреба, но само при строги условия и след правна оценка.

Според бившия военен юрист Шон Тимънс, "някои елементи от цивилната инфраструктура могат да бъдат легитимни цели, ако се използват и от армията", но предупреждава за риск от прекомерна употреба на сила.

Допълнително безпокойство пораждат съкращенията, извършени от министъра на отбраната Пийт Хегсет, който значително е намалил персонала, отговарящ за оценка на целите и предотвратяване на цивилни жертви. Броят на служителите в тези структури е бил съкратен от около 200 на под 40 души.

Критици предупреждават, че това може да доведе до по-слаб контрол върху решенията за военни удари.

Междувременно правозащитната организация Council on American-Islamic Relations осъди заплахите на Тръмп, определяйки ги като "безразсъдни и опасни" и изразяващи "пренебрежение към човешкия живот".

Анализатори отбелязват, че евентуални удари по ключова цивилна инфраструктура могат да подкопаят и собствената стратегия на Вашингтон, ако целта е населението да се обърне срещу управляващия режим в Техеран.

Източник: POLITICO     
Международно хуманитарно право Доналд Тръмп Двойна употреба Пентагон Иран Военни цели Енергийна инфраструктура Военни престъпления Военна стратегия
