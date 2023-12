Цистерна катастрофира в централната част на Либерия, 15 загинали

Н ай-малко 15 души са загинали при експлозия на цистерна след катастрофа в централната част на Либерия, предаде АФП.

Цистерната, превозваща бензин, се разбила и паднала в канавка на пътя в Тотота, в окръг Бонг, а полицията съобщи, че при експлозията са ранени още поне 30 души, докато местните жители се събирали на мястото на инцидента.

"Има много хора, които са изгорели. Засега оценяваме броя на загиналите на 15 души", заяви Принс Б. Мулбах, заместник-генерален инспектор на Националната полиция на Либерия.

An oil tanker in Liberia crashed on ground due to mechanical failure. Oil tanker caught fire and exploded once some community members tried to take spillage fuel. Explosion resulted in 30 deaths and injuries to over 50 others. Liberian Red Cross is conducting damage assessment. pic.twitter.com/jyRtr71u9q