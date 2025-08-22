Най-абсурдните правила и забрани в Германия

Г ермания е страна на точността и правилата. Но има и редица твърде куриозни разпоредби и забрани, които пораждат не само насмешлива усмивка, а и солена глоба, макар да изглеждат абсурдни, съобщи Deutsche Welle.

Ето някои от тях

Законите в Германия на пръв поглед не са така строги като в някои други държави. В някои барове, например, все още може да се пуши, позволено е да се печеш на слънце гол в парка, a 16-годишните могат легално да си купят бира или вино. Германия обаче има и доста забрани и разпоредби за поведение, които изглеждат странни или най-малкото архаични.

В Германия например е строго регламентирано поведението в неделя и на официални празници, особено ако са религиозни.

Без танци и филми на Разпети петък

В повечето от 16-те федералните провинции на Германия Разпети петък се смята за “тих обществен празник”. Още от Средновековието насам на този ден е забранено да се танцува и да има шумни празненства.

Берлин отдавна има доста по-либерален подход към тази забрана - тя се спазва само между 4 сутринта и 21 часа на Разпети петък. Но в южната, предимно католическа провинция Бавария, забраната важи за цели 70 часа от Велики четвъртък до събота. Наказанията за нарушителите могат да достигнат до 10 000 евро.

Много други шумни дейности също са забранени в този ден, който е смятан за време на религиозна почит и тишина. Затова не бива да се мият автомобили, да се извършва преместване на покъщнина, да се правят разпродажби на двора.

В много германски провинции има и над 700 филма, които са забранени за излъчване на Разпети петък - например “Ловци на духове” и сатиричния филм на Монти Пайтън “Животът на Брайън”. Не навсякъде обаче правилата се спазват еднакво. В Бохум, Северен Рейн-Вестфалия, се организират прожекции на “Животът на Брайън” всяка година – тъкмо в знак на протест срещу правилата.

Гъби не се берат нощем, див чесън не се изкоренява

В Германия е незаконно да се ходи за гъби в гората през нощта - причината е, че не бива да се смущават онези диви животни, които са активни нощем.

Забранено е също да се бере див чесън с корена. Можете да си наберете малко див чесън за лична употреба, но не и да го изкоренявате! Изкореняването на растения с луковиците или късането на листа в природни резервати също е строго забранено. Дивият чесън, впрочем, може много лесно да се сбърка с други отровни растения - например с момина сълза, чиито листа са почти идентични.

Без пясъчни замъци по балтийското крайбрежие

Друго интересно правило в Германия е свързано с плажовете на Балтийско море. Там децата могат да плуват на воля. Не могат обаче да строят пясъчни замъци или да копаят дълбоки дупки по плажа. Глобата за нарушаването на това правило е 1000 евро.

На курортния остров Зюлт например не може да се копаят дупки на плажа, а причината за това е следната - разместването на пясъчните пластове може да доведе до ерозия на плажната ивица. Някои курорти по балтийското крайбрежие като Бинц, Зелин и Рюген позволяват да се строят замъци от пясък, но те не бива да са по-високи от 30 сантиметра, а диаметърът им трябва да е ограничен до 3,5 метра.

Без косене и пазаруване в неделя

Да пуснете моторната си косачка или каквито и да е шумни уреди в неделя в Германия ще ви докара не само гнева на съседите, а евентуално и посещение от полицията или Службата за обществения ред.

Традиционното време за почивка е нещо като закон в Германия, където в неделя не бива да се вдига шум от ремонти или други домакински дейности. Всички моторизирани градински уреди и инструменти не бива да се включват в неделя, а също и на официални празници. Който наруши това правило, е заплашен от глоби. Неписано правило за неделя гласи също, че на този ден не бива да се простира пране, защото това се счита за израз на неуважение към Бога.

Правилото за пазене на тишина в неделя, което също е свързано с религиозни традиции, се отразява и на пазаруването - федерален закон от 1956 г. забранява на магазините да работят в неделя и на официални празници. Доста провинции промениха правилата си в последните години, но пазаруването в неделя като цяло си остава нещо, което германците не правят. В почивния ден обичайно работят само малките магазинчета на бензиностанциите, но нищо друго.

Не може да оставате без гориво на магистралата

Има обаче и далеч по-куриозни правила – забранено е например колата ви да остане без гориво на германска магистрала. Шофьори, които не са напълнили резервоара си достатъчно, за да стигнат закъдето са тръгнали, се смятат за престъпно небрежни. Затова и може да получат глоба – поради това, че излагат себе си и останалите шофьори на опасност, като принудително спират тъкмо на магистрала. А спирането на магистрала изобщо е позволено само при спешни случаи.