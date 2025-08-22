Любопитно

Лейди Гага показа годежния си пръстен на разходка с годеника си: Колко струва (СНИМКА)

Певицата представи приятеля си като свой годеник на Летните олимпийски игри

22 август 2025, 07:17
Лейди Гага показа годежния си пръстен на разходка с годеника си: Колко струва (СНИМКА)
Източник: Getty Images

Л ейди Гага е в светлината на прожекторите! Докато се разхождаше с годеника си Майкъл Полански, звездата показа луксозния си годежен пръстен. Бижуто е впечатляващо по размер и блясък.

Какво е известно за годежа на Лейди Гага?

Миналата година певицата обяви, че се омъжва за приятеля си, бизнесмена Майкъл Полански. Тя представи приятеля си като свой годеник на Летните олимпийски игри.

И наскоро тя беше забелязана с огромен годежен пръстен на пръста си. 39-годишната звезда показа пръстена, докато се разхождаше с Майкъл в Малибу.

Фотографите запечатаха певицата да държи кафе в ръка, показвайки скъпите си бижута. За излизането си тя избра черен топ с дълъг ръкав и клин, които съчета с големи слънчеви очила.

Тя допълни визията си с малка черна чанта с модерна играчка Лабубу. Любимият ѝ също избра удобен стил - суичър с качулка, сини спортни шорти и джапанки.

Какво е известно за годежния пръстен на Лейди Гага и колко струва?

Овалният диамантен пръстен в бяло и розово злато е ръчно изработен от Sofia Jewelry.

Според експерти, уникалното бижу съдържа около 10-20 карата. Стойността му се оценява на от 500 000 до 2 милиона долара.

Любов, блясък и диаманти: Най-красивите годежни пръстени в Холивуд
20 снимки
годеж годежен пръстен
Дженифър Лопес годежен пръстен
Диамантен годежен пръстен
Зендая пръстен

Според звездата, тя е получила предложението за брак в необичайна атмосфера - когато са се катерили по скали.

Гага многократно е подчертавала, че е щастлива с Полански, с когото са заедно от 2020 г. Той има много добро сърце и винаги я подкрепя.

Датата на сватбата все още е неизвестна. По-рано се съобщаваше, че двойката е планирала да се ожени тази година, но това все още не се е случило.

Източник: rbc.ua    
Лейди Гага годеж Майкъл Полански годежен пръстен диамантен пръстен стойност на пръстена знаменитости връзка Малибу певица
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
