Мощно земетресение край Чили, обявиха опасност от цунами

З еметресение с магнитуд 7,5 бе регистрирано в протока Дрейк между най-южния край на Южна Америка и Антарктида, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ.
🔔 Major #earthquake (#sismo) M7.5 occurred in Drake Passage 29 min ago (local time 22:16:20). Info at:— EMSC (@LastQuake) August 22, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/xIkBJIxzPj
🖥https://t.co/TNhL09228n pic.twitter.com/7x9lwgnU6t
Силният трус е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая. Неговият магнитуд първоначално бе оценен още по-високо - 8.
Хидрографската и океанографска служба на военноморските сили на Чили издаде предупреждение за цунами за чилийската антарктическа територия, но малко след това го отмени.