Над 6000 зрелостници се явяват на поправителна матура по БЕЛ

Тя ще се проведе в 260 училища в страната

22 август 2025, 07:08
Над 6000 зрелостници се явяват на поправителна матура по БЕЛ
Източник: iStock photos/Getty images

В 260 училища в страната ще се проведе поправителна сесия на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Очаква се да се явят над 6000 души.

Изпитът започва в 8.30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Излязоха резултатите от матурите след 12 клас

Тестът, който ще се генерира рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Добър 4,27 е средният успех на зрелостниците от матурата по БЕЛ

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В понеделник (25 август) също от 8.30 часа ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изпити по 22 предмета ще има в 177 училища, а за придобиване на професионална квалификация – в 391 училища. 

Източник: БГНЕС    
матура поправителна сесия зрелостници БЕЛ
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
