Русия е заплашила да свали френски патрулни самолети над Черно море

Р усия е заплашила да свали френски патрулни самолети над Черно море, разкри министърът на отбраната на Франция.

Себастиен Лекорну нарече заплахите, отправени към самолети, патрулиращи в международното въздушно пространство миналия месец, "особено агресивна" позиция от страна на Москва.

Според него тя напомня поведението на Съветския съюз по време на Студената война.

*Видеото е архивно: Нидерландия ще предостави на Украйна 42 броя самолети F-16

🇫🇷🇷🇺 FRANCE - RUSSIA French Defense Minister, Sébastien Lecornu accused Russia of "aggressive behavior" against the French military said Pravda. According to the russian media, the minister explained that a month ago the Russian air defense system threatened to shoot down… pic.twitter.com/loR8EfdhZh

"Преди месец, за да ви дам съвсем конкретен пример, руската система за контрол на въздушното движение заплаши да свали френски самолет в Черно море, когато бяхме в свободната международна зона, в която патрулираме", заяви министърът пред радио RTL.

⚡️🇫🇷France will supply 🇦🇲Armenia with air defense systems and armored vehicles for defense purposes - French Minister of the Armed Forces Sebastien Lecornu on the radio station RTL.



Lecornu also said that he would soon pay an official visit to Yerevan. According to the minister,… pic.twitter.com/ScSObVXVBj