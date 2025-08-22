Детската площадка в София, в която се вряза шофьор, била пълна с деца и родители минути преди инцидента

М инути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски“, на мястото е имало родители с деца. За щастие малко преди инцидента те са се прибрали по домовете си и така е била избегната по-голяма трагедия, съобщава NOVA.

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

До гонката се стигна, след като мъжът, с 2,7 промила алкохол в кръвта, първо е заплашил жена и я залял с бензин, а после опитал да избяга от полицията.

Зрелищното преследване завърши с катастрофа в площадката.

И шофьорът, и жената са добре познати на органите на реда с предишни провинения.

„Имало е битова свада и заплаха за убийство. Мъжът е разлял течност върху жената, с която се е скарал. Тя води скитнически живот, опитвали сме да я настаним в институции, но без резултат. После граждани подават сигнал, полицията идва, а той се опитва да избяга с бус. На около 100 метра оттук по малките улички започва гонка. По пътя удря три коли. Последният е паркиран при детската площадка и това спасява човекът, който е седял на една от пейките там”, разказа кметът на район „Слатина” Георги Илиев.