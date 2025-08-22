България

Прокуратурата протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг

Най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние

22 август 2025, 07:22
Прокуратурата протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг
Източник: iStock Photos/Getty Images

П рокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг. Държавното обвинение иска мярката на младежа да бъде променена на „задържане под стража”.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите, предаде NOVA.

В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

В четвъртък адвокатът на пострадалите съобщи, че най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Пред съдебните палати в София и Бургас ще има протести с искане за справедлив процес. Обвиняемият е син на полицай и близки на пострадалите смятат, че това може да повлияе при разследването.

Случаят вече беше поет от Националната следствена служба след разпореждане на и. ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов.

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Нови правила за обезщетения от 1 юли

Нови правила за обезщетения от 1 юли

pariteni.bg
Защо кучето ви облизва, когато го галите

Защо кучето ви облизва, когато го галите

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 3 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 3 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 3 дни

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

България Преди 28 минути

Какво предвиждат мерките за справяне с безводието

Над 6000 зрелостници се явяват на поправителна матура по БЕЛ

Над 6000 зрелостници се явяват на поправителна матура по БЕЛ

България Преди 1 час

Тя ще се проведе в 260 училища в страната

<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Технологии Преди 2 часа

Тя била излъгала за ефикасността на чатбота, който използва

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Свят Преди 9 часа

В момента милиардерът е на командно дишане и е претърпял операция, която е продължила часове

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Свят Преди 10 часа

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Свят Преди 10 часа

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Свят Преди 11 часа

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

България Преди 12 часа

Близки на жертвата искат справедливост

Задържаха митнически инспектор за подкуп

Задържаха митнически инспектор за подкуп

България Преди 12 часа

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда

Създават Национален борд по водите

Създават Национален борд по водите

България Преди 13 часа

Министър Генов: За критично безводие не можем да говорим

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Свят Преди 13 часа

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройство за употреба на крек

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

България Преди 14 часа

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Свят Преди 14 часа

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 14 часа

Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

България Преди 14 часа

Капитанът на лодката Христо Раев е пуснат под парична гаранция от 5000 лева

Всичко от днес

От мрежата

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

ТЕСТ: Колко добре познаваш българските забележителности?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 август, петък

Edna.bg

Иван Стоянов преди мача с ЦСКА: Силно се надявам да победим

Gong.bg

Алжирец пристига до дни в Левски, подписва за три години

Gong.bg

Снимки показват състоянието на коланите преди трагичния инцидент с дете в Несебър

Nova.bg

Полезно ли е пиенето на добавки с витамини или може да ни навреди

Nova.bg