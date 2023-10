"Чуваме много ракети и бомби. Много е страшно и не мога да спя добре": Едно малко момче, блокирано в Газа

М алко момче от Ирландия, попаднало в капан в Газа, след като Израел започна да нанася ответни удари срещу “Хамас”, заяви, че отчаяно иска да се прибере у дома, предаде Sky News.

Сами Алаха и родителите му са пътували до палестинския град, където са възнамерявали да прекарат семейната си ваканция. От началото на конфликта момчето е напълно откъснато от външния свят.

"Животът ми е в опасност и искам да се върна в Дъблин", казва той.

Нов конвой с хуманитарна помощ влезе в Газа от Египет през ГКПП "Рафах"

Момчето посочва, че през уикенда са пристигнали камиони с хуманитарна помощ.

По думите му това е първия път, когато границите са отворени, от началото на конфликта. То разказва, че са доставени хранителни продукти и медицински консумативи, през пропускателен пункт от Египет.

Хиляди деца са сред жертвите на въздушните удари, до които се стигна след нападението на “Хамас” на 7 октомври, при което в Израел загинаха повече от 1400 души.

Сами разказва, че той и семейството му "чуват много ракети и бомби, които идват от различни страни". "Много е страшно и не мога да спя добре", посочва той.

