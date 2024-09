20 години от ужасяващата трагедия в Беслан

Р усия отбелязва днес 20-годишнина от кървавото нападение в училище в Беслан, предадоха световните агенции. Терористи атакуваха на 1 септември 2004 г. училище в Беслан в руския Кавказ и взе намиращите се там ученици, учители и родители за заложници. Атаката приключи със смъртта на 334 души, сред които 186 деца, което потресе цялата страна.

Руският президент Владимир Путин, който преди 20 години беше също така на власт, посети тази година на 20 август училището в Беслан. Това беше негова първа визита там. По време на нея той сравни масовото убийство отпреди 20 години с украинската военна офанзива в руската Курска област, припомня Франс прес.

Ако трябва да се върнем към събитията от 1 септември 2004 г., то те протекоха по следния начин. В деня на началото на учебната година в Русия въоръжена група, съставена от чеченци и от ингуши влезе в Първо училите в Беслан в република Северна Осетия и взе за заложници над 1000 души. Кризата продължи над 50 часа. Хората бяха държани в жестоки условия, без вода. Някои от тях бяха екзекутирани.

На 3 септември 2004 г. отекнаха две експлозии във физкултурния салон на училището и това породи паника. Децата започнаха да бягат, а нападателите откриха огън по тях. Взривовете, чиито източник все още не е напълно установен, принудиха руските специални сили, обкръжили училището, да предприемат хаотична атака, която приключи с ужасяваща кървава баня - 334 убити, от които 186 деца, и над 750 ранени, обобщава Франс прес.

Това е най-кървавият атентат в историята на Русия. Той бе извършен в момент на Втората чеченска война. В този конфликт в крайна сметка победиха руските сили срещу чеченските бунтовници. Руските сили обаче са обвинявани, че са избили десетки хиляди цивилни в Чечения, допълва Франс прес

20 years since the terrible Beslan tragedy. Pain is still there for so many families. Our thoughts are with our Ossetian neighbours, who are still mourning the loss of so many innocent lives. pic.twitter.com/ftgmH8Ceyf