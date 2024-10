Какво се случва с "Чудовището от Авиньон"-мъжът, обвинен, че е поканил 50 души да изнасилят жена му

А ктивистката за правата на жените Бландин Деверланж иска да присъства в съда, за да подкрепи Жизел Пелико, доколкото може, но често свидетелските показания по делото за изнасилване, в което са замесени десетки мъже, са твърде много.

„Понякога е наистина непоносимо, затова не мога да ходя всеки ден“, казва Деверланж, основателка на Les Amazones d'Avignon - група, чиито членове протестират пред наказателния съд във Воклюз, откакто на 2 септември започна делото срещу съпруга на Пелико - Доминик и още 50 мъже.

„Почувствах се зле“, казва Деверланж пред Newsweek, описвайки първия път, когато чува подробности за това как пенсионираният електротехник, за когото се твърди, че е дрогирал съпругата си и е набирал съучастници в онлайн чат, за да я изнасилват.

Проговори първият от 50-те мъже, обвинени в изнасилването на дрогирана французойка

„По време на изслушването плаках - деянието е нечовешко. Тази жена е била жертва на такова чудовище, че изпитваме състрадание и гняв“, каза тя.

72-годишната Жизел Пелико спечели похвали за това, че се отказа от анонимността си и всеки ден влиза предизвикателно в съдебната зала в Авиньон, понякога зад мъжете, обвинени в изнасилванията ѝ.

На 17 септември тя чува как съпругът ѝ, с когото живее вече пет десетилетия, признава: „Аз съм изнасилвач като останалите в тази зала.“

'Monster of Avignon' Rape Scandal: Is It France's #MeToo Moment? https://t.co/V1zgAxiIeC

Разнообразието от професии и възрасти на обвиняемите отразява моментната картина на различните поколения и напречния разрез на работническата и средната класа в селските райони на Франция. Най-младият е на 26 г., а най-възрастният - на 74 г. Сред тях има шофьори на камиони, военни, медицинска сестра и журналист. Начинът на действие на обвиняемите, съчетан с ежедневния характер на професиите им, е изпитание за общественото разбиране.

Реакцията на Жизел Пелико в съдебната зала: „Трудно ми е да слушам това“, беше недоизказана и отразяваше настроенията във Франция, където движението #MeToo досега е отразявало само известните и влиятелните личности.

(Движението „Аз също“, изписвано още като Движение #АзСъщо, на англ. #MeToo, е социално движение и кампания за повишаване на осведомеността срещу сексуалното насилие, сексуалния тормоз и изнасилваческата култура, в която хората публикуват своя опит със сексуално насилие или сексуален тормоз - бел.ред.)

“Аз съм изнасилвач”: Шокиращите признания на мъжа, поканил 50 души да насилят съпругата му

„Този случай показва, че агресорът може да бъде всеки - брат, баща, приятел“, казва Елен Девинк, журналистка и ключова фигура от движението #MeToo във Франция.

„Феминистките от години обясняват, че няма профил на агресора и точно това показва този случай“, казва Девинк, чиято книга „Безнаказаност“ от 2022 г. подробно описва обвиненията в сексуално насилие и тормоз от много жени срещу известния телевизионен журналист Патрик Поавр д'Арвор, който отрича да е извършил каквото и да било нарушение.

В статия за вестник Le Monde Девинк изброява други случаи на сексуални посегателства във Франция, в които са замесени известни личности. Статията на Девинк, написана от второ лице, е адресирана директно към Жизел Пелико и възхвалява нейния стоицизъм за това, че е държала главата си високо и е споделяла съдебната зала с мъжете, които са били съдени.

„Нейното решение имаше напълно смазващ ефект. Тя принуждава нас, цялото общество, да я чуем, да я изслушаме“, казва Девинк.

Monster of Avignon invited neighbour 'to show him the goods' https://t.co/2QO9F1JNIq via @MailOnline