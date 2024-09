Проговори първият от 50-те мъже, обвинени в изнасилването на дрогирана французойка

П ървият от 50-те мъже, обвинени в изнасилване на жена, след като съпругът ѝ я е упоил, заяви пред съда, че е смятал, че тя е „в играта“.

43-годишният Лионел Родригес застана пред съда по обвинение в изнасилване на Жизел Пелико, докато тя е била в полусъзнание.

Съпругът на г-жа Пелико, 73-годишният Доминик, беше наречен „Чудовището от Авиньон“, след като призна, че е упоил съпругата си и е позволил на 82-ма непознати да я изнасилят в брачното им легло.

Пелико се е запознал с мъжете, сред които и Родригес, онлайн и е споделял с тях отвратителните си сексуални фантазии, преди да ги покани в семейния си дом, за да изнасилят съпругата му, с която живее повече от 40 години.

Полицията успява да прегледа записите на нападенията, записани от Пелико и съхранявани на неговия компютър, и да идентифицира 50 заподозрени. Други 32 непознати, които са изнасилили г-жа Пелико, остават неидентифицирани.

The first of 50 men charged with raping a drugged French woman says her husband had shown him photos of her 'naked and awake in their garden', leading him to believe she was 'in on the game' https://t.co/lafZ4VIWDS pic.twitter.com/UcthWSBZRm