“Аз съм изнасилвач”: Шокиращите признания на мъжа, поканил 50 души да насилят съпругата му

Д оминик Пелико, 71-годишният мъж, обвинен, че е упоил съпругата си и е наел десетки мъже да я малтретират в продължение на повече от 10 години, призна всички обвинения срещу него в първите си показания от началото на процеса на 2 септември.

Това предаде BBC.

По отношение на останалите 50 подсъдими, които са обвинени в изнасилване на бившата му съпруга Жизел, Пелико заяви: “Аз съм изнасилвач като останалите в тази зала“.

За бившата си съпруга той каза: “Тя не заслужаваше това.“

“Бях много щастлив с нея“, каза той пред съда, цитиран от BBC.

