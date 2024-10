Човекоядната бактерия или Vibrio vulnificus: Как да се предпазим, симптоми и лечение

Vibrio vulnificus е вид бактерия, която може да причини фатална инфекция. Можете да я получите при консумация на недостатъчно сготвени миди или стриди, или при попадане на морска вода в рана. Симптомите се влошават бързо. Те включват треска, ниско кръвно налягане и болезнени мехури.

Спасиха жена с рядка "бактерия човекоядец" в Бургас, ето как се е заразила

Какво представлява Vibrio vulnificus?

Човекоядната бактерия (Vibrio vulnificus) е вид бактерия, която може да попадне в организма ви и да инфектира отворени рани. Тя причинява сериозна форма на заболяването вибриоза, която може бързо да доведе до сепсис, шок и големи, разпространяващи се мехури, които разрушават тъканите.

Вибриозата включва заболявания, причинени от много видове бактерии от род Vibrio. Един от видовете, Vibrio cholerae, причинява холера. Инфекциите с Vibrio vulnificus могат да бъдат фатални, ако не се лекуват.

A total of 74 cases of Vibrio vulnificus, a bacteria that can lead to flesh-eating infections, have been reported this year in Florida, including 13 deaths. That's compared to 46 cases and 11 deaths reported last year. https://t.co/Uq5V2YN1Hn pic.twitter.com/lKmsmWTyHV