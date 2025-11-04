Свят

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Строежът на кулата Конти, разположена близо до Римския форум, започва през 9 век

4 ноември 2025, 13:01
С редновековната кула Конти в Рим, която частично се срути вчера, е в лошо състояние и е изложена на риск от пълно срутване, според вестник Corriere della Sera.

"Друга вътрешна част от конструкцията се е срутила, която сега е в лошо състояние и може да се срути напълно“, пише вестникът за второто срутване, случило се в понеделник.

В понеделник част от средновековната кула Конти в центъра на Рим, близо до Колизеума, се срути, ранявайки трима румънски работници, които реконструираха паметника. По-късно се случи второ срутване, покривайки оградената зона с облак строителен прах. Спасителите трябваше ръчно да разчистват развалините, за да търсят работника, заклещен отдолу. Той беше спасен 11 часа по-късно и откаран в болницата, където по-късно почина от сърдечни проблеми.

Строежът на кулата Конти, разположена близо до Римския форум, започва през 9 век. В началото на 13 век е построена наново по заповед на папа Инокентий III, член на благородническата фамилия Конти. До 2007 г. сградата е помещавала офисите на кметството на Рим. През 2022 г. властите започват основен ремонт на кулата, която се очаква да се превърне в музейно пространство до 2026 г.

