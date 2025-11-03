Свят

Пожарникари се опитват да спасят затрупан работник под рухналата историческа кула в Рим

Части от 29-метровата "Торе дей Конти" се срутиха на два пъти, показват видео клипове, публикувани в социалните мрежи

3 ноември 2025, 22:06
Пожарникари се опитват да спасят затрупан работник под рухналата историческа кула в Рим
Източник: БТА

И талианските спасителни служби продължават спасителната операция за румънски работник, затрупан от часове под руините на средновековна крепост в централната част на Рим, срутила се частично близо до Колизеума, предаде Ройтерс.

"Опитваме се да го открием жив, но ситуацията е усложнена от опасността от допълнителни срутвания", заяви говорителят на Националната противопожарна служба Лука Кари пред Ройтерс.

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Части от 29-метровата "Торе дей Конти" се срутиха на два пъти, показват видео клипове, публикувани в социалните мрежи и кадри на агенция Ройтерс.

Първото срутване стана около 10:30 ч. по Гринуич (13:30 ч. българско време), а второто – около 90 минути по-късно.

Облаци прах се издигнаха от прозорците, придружени от звуци на падаща мазилка. Второто срутване стана в момент, когато пожарникари вече работеха по сградата на въздушни стълби.

Никой от пожарникарите не е пострадал.

Затрупаният работник е оцелял при второто срутване, но операцията за изваждането му "ще бъде много дълга и трудна заради големия риск от (още) срутвания", каза началникът на полицията в Рим Ламберто Джанини.

"Ситуацията остава критична. Наши колеги са на място, за да окажат консулска помощ и да комуникират с италианските власти. Работата на пожарникарите е критично важна в този момент", написа в социалната мрежа "Екс" румънската външна министърка Оана Цою.

Втори работник, също румънец, беше изваден почти веднага след срутването и откаран в болница с тежки, но с неживотозастрашаващи наранявания на главата, а други двама работници са с леки наранявания и са отказали болнично лечение.

Кулата, която трябваше да бъде превърната в музей и място за конференции, е разположена на средата по протежението на широкия булевард "Виа дей Фори Империали", който води от централния площад "Венеция" към Колизеума.

Сградата все още не е рухнала напълно, но по нея има значителни щети.

В миналото в нея са се помещавали офиси на кметството, но те не се използват от 2006 г., а сега кулата беше подложена на 4-годишни реставрационни дейности, които трябваше да приключат следващата година, съобщиха властите в Рим.

Поради финансираните от ЕС реставрационни дейности, районът около кулата беше затворен за пешеходци.

Сградата е построена от папа Инокентий III за семейството му в началото на XIII век. Първоначално е била два пъти по-висока, но е била намалена след разрушения, причинени от земни трусове през XIV и XVII век.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Срутване на сграда Рим Спасителна операция Затрупан работник Торе дей Конти Пожарникари Реставрационни дейности Румънски работници Средновековна кула Колизеум
