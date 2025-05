Центрист срещу националист: Полша се готви за горещ президентски сблъсък на 1 юни

Ц ентристкият кмет на Варшава Рафал Тшасковски и националистът Карол Навроцки ще се изправят един срещу друг на втори тур на президентските избори в Полша на 1 юни, сочат почти окончателните резултати от вота, обявени от избирателната комисия тази сутрин, предаде Ройтерс.

Комисията публикува данните при обработени 99,9 процента от изборните протоколи по отделни воеводства (провинции - бел. ред) към 9:27 ч. българско време, но не представи обобщени резултати. Данните сочат, че Тшасковски и Навроцки са пред останалите кандидати в 15 от 16-те воеводства.

Според последното социологическо проучване на института Ипсос за първия тур на изборите Тшасковски се класира на първо място с 31,2 процента от гласовете, а Навроцки е втори с 29,7 процента.

Ако бъдат потвърдени, резултатите означават, че Тшасковски и Навроцки ще се явят на оспорван балотаж, който ще определи дали Полша ще продължи по проевропейския път, начертан от премиера Доналд Туск или ще се отклони към по-националистически курс.

И двамата кандидати започнаха тази сутрин да се подготвят за втори тур, като Тшасковски се срещна с избиратели във Варшава, а Навроцки в Гданск.

Europe is Changing the Soon-to-be New Conservative Faces of Poland and Romania!



Prayers for the Poles and Romanians in these elections!

🇵🇱🇷🇴 pic.twitter.com/2fbfXowdSc