Крепостта на фюрера: Мистерията на тайния нацистки бункер в Полша, където загиват 5000 души

Т аен подземен нацистки комплекс, никога напълно завършен, остава обвит в мистерия – дори и днес няма сигурност защо зловещият режим на Адолф Хитлер го е построил.

В края на Втората световна война Третият райх започва изграждането на колосален подземен бункер, използвайки еврейски робски труд в тогавашна Германия. Проектът е известен като „Проект Рийзе“. По трагичен начин около 5000 души намират смъртта си, след като са доведени от близкия концентрационен лагер Грос-Розен, за да започнат работа по съоръжението през 1943 г.

2️⃣ Project Riese and the Secret Tunnels of the Owl Mountains 🏗️⛰️



The Nazis invested heavily in underground construction during WWII. Project Riese (German: "Giant") involved over 9 km of tunnels, secret bunkers, and reinforced chambers.



Built using slave labor from… pic.twitter.com/oe4Ht4L1bY