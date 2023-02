"Ню Йорк таймс" съди ЕС за текстовите съобщения на Урсула фон дер Лайен с шефа на “Pfizer“

В естник "Ню Йорк таймс" съди Европейската комисия за това, че не е предоставила текстовите съобщения между нейната председателка Урсула фон дер Лайен и главния изпълнителен директор на фармацевтична компания "Пфайзер" Алберт Бурла, съобщи "Политико".

Вестникът ще се изправи срещу юристите на ЕС в най-висшата съдебна инстанция на блока с аргумента, че Еврокомисията е правно задължена да публикува съобщенията, които биха могли да съдържат информация за сделките на блока за закупуване на ваксини за COVID-19 на стойност милиарди евро.

Делото е заведено на 25 януари и е публикувано в публичния регистър на Съда на Европейския съюз вчера, но все още няма подробна информация в интернет. Двама души, запознати с въпроса, са потвърдили подробностите по делото пред изданието "Политико".

"Ню Йорк таймс" отказа да коментира делото. В изявление на изданието се посочва: "Таймс" подава много заявления за свобода на информацията и поддържа активен регистър. В момента не можем да коментираме предмета на това съдебно дело".

