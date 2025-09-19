ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа

И зраелските военни (ЦАХАЛ) предупредиха, че ще действат с „безпрецедентна сила“ в град Газа. От армията призоваха жителите да се изтеглят на юг и съобщиха за затварянето на временния евакуационен коридор, отворен преди 48 часа.
(Във видеото: Войната в Газа: до какво ще доведе офанзивата на Израел)
Израел удари училище в Газа, жертвите са 27
Офанзивата за овладяване на град Газа предизвика международно възмущение, предаде АФП.
Развитието идва дни преди планирания ход на няколко западни държави, сред които Франция и Великобритания, да признаят палестинска държава по време на среща на върха на ООН следващата седмица.
По оценки на ООН към края на август около един милион души все още живеят в града и околностите му, въпреки че според Израел стотици хиляди вече са напуснали най-големия град в Ивицата Газа.
IDF threatens ‘unprecedented force’ in Gaza City, orders residents to flee#GeoNews pic.twitter.com/82SKl0f9ZH— Geo English (@geonews_english) September 19, 2025
В послание в социалната мрежа X говорителят на ЦАХАЛ Авихай Адраи заяви:
„От този момент пътят Салах ад-Дин е затворен за движение на юг. Израелските сили за отбрана ще продължат да действат с безпрецедентна сила срещу Хамас и други терористични организации“.
Адраи уточни, че единственият маршрут на юг остава по крайбрежния път „Ал-Рашид“ и прикани жителите да „се възползват от тази възможност и да се присъединят към стотиците хиляди, които вече са се изтеглили в хуманитарната зона“.
На 17 септември Израел обяви „временен“ нов маршрут за евакуация от Газа, след като започна масирана сухопътна офанзива и бомбардировки над основния град на палестинската територия. Армията уточни, че коридорът по пътя Салах ад-Дин ще остане отворен само 48 часа, считано от сряда (17 септември) по обяд.
Израел разширява операцията в Газа, нареди на жителите да напуснат
Пътят Салах ад-Дин е основната север-юг артерия в ивицата Газа.
Подкрепяната от САЩ офанзива започна на 16 септември, малко след като разследване на ООН обвини Израел в извършване на „геноцид“ в ивицата Газа, посочвайки премиера Бенямин Нетаняху и други високопоставени представители като подбудители.
Израел отхвърли заключенията и ги определи като „изопачени и неверни“.