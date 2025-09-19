ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

И зраелските военни (ЦАХАЛ) предупредиха, че ще действат с „безпрецедентна сила“ в град Газа. От армията призоваха жителите да се изтеглят на юг и съобщиха за затварянето на временния евакуационен коридор, отворен преди 48 часа.

(Във видеото: Войната в Газа: до какво ще доведе офанзивата на Израел)

Израел удари училище в Газа, жертвите са 27

Офанзивата за овладяване на град Газа предизвика международно възмущение, предаде АФП.

Развитието идва дни преди планирания ход на няколко западни държави, сред които Франция и Великобритания, да признаят палестинска държава по време на среща на върха на ООН следващата седмица.

По оценки на ООН към края на август около един милион души все още живеят в града и околностите му, въпреки че според Израел стотици хиляди вече са напуснали най-големия град в Ивицата Газа.

IDF threatens ‘unprecedented force’ in Gaza City, orders residents to flee#GeoNews pic.twitter.com/82SKl0f9ZH — Geo English (@geonews_english) September 19, 2025

В послание в социалната мрежа X говорителят на ЦАХАЛ Авихай Адраи заяви:

„От този момент пътят Салах ад-Дин е затворен за движение на юг. Израелските сили за отбрана ще продължат да действат с безпрецедентна сила срещу Хамас и други терористични организации“.

Адраи уточни, че единственият маршрут на юг остава по крайбрежния път „Ал-Рашид“ и прикани жителите да „се възползват от тази възможност и да се присъединят към стотиците хиляди, които вече са се изтеглили в хуманитарната зона“.

На 17 септември Израел обяви „временен“ нов маршрут за евакуация от Газа, след като започна масирана сухопътна офанзива и бомбардировки над основния град на палестинската територия. Армията уточни, че коридорът по пътя Салах ад-Дин ще остане отворен само 48 часа, считано от сряда (17 септември) по обяд.

Израел разширява операцията в Газа, нареди на жителите да напуснат

Пътят Салах ад-Дин е основната север-юг артерия в ивицата Газа.

Подкрепяната от САЩ офанзива започна на 16 септември, малко след като разследване на ООН обвини Израел в извършване на „геноцид“ в ивицата Газа, посочвайки премиера Бенямин Нетаняху и други високопоставени представители като подбудители.

Израел отхвърли заключенията и ги определи като „изопачени и неверни“.