ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа

Офанзивата за овладяване на град Газа предизвика международно възмущение

19 септември 2025, 15:40
ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

И зраелските военни (ЦАХАЛ) предупредиха, че ще действат с „безпрецедентна сила“ в град Газа. От армията призоваха жителите да се изтеглят на юг и съобщиха за затварянето на временния евакуационен коридор, отворен преди 48 часа.

(Във видеото: Войната в Газа: до какво ще доведе офанзивата на Израел)

Израел удари училище в Газа, жертвите са 27

Офанзивата за овладяване на град Газа предизвика международно възмущение, предаде АФП.

Развитието идва дни преди планирания ход на няколко западни държави, сред които Франция и Великобритания, да признаят палестинска държава по време на среща на върха на ООН следващата седмица.

По оценки на ООН към края на август около един милион души все още живеят в града и околностите му, въпреки че според Израел стотици хиляди вече са напуснали най-големия град в Ивицата Газа.

В послание в социалната мрежа X говорителят на ЦАХАЛ Авихай Адраи заяви:

„От този момент пътят Салах ад-Дин е затворен за движение на юг. Израелските сили за отбрана ще продължат да действат с безпрецедентна сила срещу Хамас и други терористични организации“.  

Адраи уточни, че единственият маршрут на юг остава по крайбрежния път „Ал-Рашид“ и прикани жителите да „се възползват от тази възможност и да се присъединят към стотиците хиляди, които вече са се изтеглили в хуманитарната зона“.

На 17 септември Израел обяви „временен“ нов маршрут за евакуация от Газа, след като започна масирана сухопътна офанзива и бомбардировки над основния град на палестинската територия. Армията уточни, че коридорът по пътя Салах ад-Дин ще остане отворен само 48 часа, считано от сряда (17 септември) по обяд.

Израел разширява операцията в Газа, нареди на жителите да напуснат

Пътят Салах ад-Дин е основната север-юг артерия в ивицата Газа.

Подкрепяната от САЩ офанзива започна на 16 септември, малко след като разследване на ООН обвини Израел в извършване на „геноцид“ в ивицата Газа, посочвайки премиера Бенямин Нетаняху и други високопоставени представители като подбудители.

Израел отхвърли заключенията и ги определи като „изопачени и неверни“.

Източник: БГНЕС    
Град Газа ЦАХАЛ Евакуация Ивицата Газа Палестинска държава ООН Хамас Военна офанзива Геноцид Международно възмущение
Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Тим Бъртън и Моника Белучи се разделиха

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

BMW: "Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога"

16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
Преди 3 дни

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
Преди 3 дни

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Преди 3 дни

Преди 3 дни

<p>Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за&nbsp;Благомир Коцев</p>

Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 22 минути

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

България Преди 28 минути

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

България Преди 1 час

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма

<p>Законопроектът за домашния&nbsp;алкохол е оттеглен</p>

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

България Преди 1 час

Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Свят Преди 1 час

Мярката е част от нова забрана, която също така изключва преподаването на човешки права и сексуален тормоз

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Любопитно Преди 2 часа

 

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

Пари Преди 2 часа

Конфедерацията констатира, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони

<p>Политическа кръв в САЩ: Защо насилието е част от историята</p>

Дългата история на политическото насилие в САЩ

Свят Преди 2 часа

Как насилието и използването на огнестрелни оръжия се превърнали в неделима част от американската история

<p>Медиите се покланят в &bdquo;двора на крал Тръмп&rdquo;&nbsp;</p>

„Дворът на крал Тръмп”: Медийните магнати се покланят, за да защитят важни сделки

Свят Преди 2 часа

„Свободата на словото вече не означава свобода на словото“

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

България Преди 2 часа

Лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 2 часа

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 2 часа

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Свят Преди 3 часа

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

България Преди 3 часа

Още в петък следобед се очаква трафикът да стане много натоварен

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 3 часа

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Свят Преди 3 часа

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Поредната шокираща раздяла в Холивуд: Моника Белучи и Тим Бъртън

Edna.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Първият национален тенис шампионат за любителки ще се проведе в София

Gong.bg

Димитър Евтимов: Напрежението ще бъде при ЦСКА, тръгнах си разочарован

Gong.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСИ

Nova.bg