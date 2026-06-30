Заключени над 3 часа в адската жега: Нови подробности за българчета, издъхнали в автомобил в Кипър

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З агиналите в Кипър българчета са били над три часа в заключената кола на баща си, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".

Двете момчета – на 8 и 10 години, бяха открити на 28 юни мъртви в заключена кола, оставена в поле близо до жилищна зона в района на британската база в Декелия. След подаване на сигнал спешни екипи са пристигнали на мястото, но медиците са установили, че момчетата са получили тежки поражения от излагането на горещината, включително изгаряния и тежка мускулна скованост.

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Децата са пристигнали на острова в средата на май заедно с баща си, за да прекарат време с него и жената, с която живеел. Мъжът работил като заварчик в град Лимасол.  

Според информацията до момента в деня на трагедията бащата и жена му излезли на работа и оставили децата сами. Камера за видеонаблюдение е записала как момчетата влизат в колата и си играят в нея. В един момент камерата, която се задейства само при засичане на движения, престава да предава. Поради неизяснени до момента обстоятелства децата са останали в автомобила над три часа и са открити от доведената си майка в 17:30 ч. Тя веднага подава сигнал до полицията. Тъй като не е имало ключ от колата, се е наложило прозорците да бъдат счупени.

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Бащата на децата и доведената им майка бяха арестувани.

Следователи проверяват за повреда в системата за заключване на автомобилния салон. 

Разследва се и защо децата са излезли от апартамента на баща си. Според източници от обкръжението на родителя е имало проблем с човек от блока, който не е бил съгласен с присъствието на децата, пише "Филелефтерос".

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Вчера бащата и жена му в състояние на шок са се явили пред съда, който е постановил задържането им за срок от три дни. 

Разследването се води от следователи от британските бази, тъй като автомобилът, в който са намерени децата, е бил паркиран на територията на базата в Декелия. Жилищният блок се намира на територията на Република Кипър. Вече са събрани показанията на 25 души. Следователите ще поискат съдействие от кипърската полиция и българските власти, за да може показания да даде и майката на децата, която е в България, посочва още "Филелефтерос". 

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жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
Източник: БТА, Елена Дражева    
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