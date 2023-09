Бурята "Даниел" премина през Либия: Над 150 души са загинали, десетки са в неизвестност

С илната буря "Даниел", която премина през Гърция и отне живота на 14 души е ударила и Либия, причинявайки смъртта на най-малко 150 души, както и разрушения на сгради и пътища, съобщава Al Arabiya.

Според местния Червен кръст се очаква броят на загиналите "значително да нарасне", тъй като вече има десетки изчезнали.

"Най-малко 150 души бяха убити в резултат на наводнения и проливни дъждове, причинени от бурята "Даниел" в Дерна, района Джабал Ал-Ахдар и предградията на Ал-Мардж“, е съобщил говорителят на базираната в Бенгази администрация на Либия Мохамед Масуд.

Large scale of devastation & destruction as well as at least 150 people were killed of lives due to Storm Daniel in Derna of Jabal al Akhdar region, Libya 🇱🇾



