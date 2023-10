Бурята "Бабет" взе жертва в Обединеното кралство

Б урята "Бабет", която връхлетя Обединеното кралство с проливни дъждове и силни ветрове, вече взе жертва, съобщава БНР.

Полицията извади тялото на жена от река Ангъс в Източна Шотландия след като в района безпрецедентно бе обявен червен код, означаващ пряка заплаха за живота, заради изключително лошото време.

The town of Killeagh in County Cork, Ireland, found itself submerged after the passage of the storm 'Babette' on 18th October 2023. Heavy rains, caused by the aftermath of this storm, led to widespread flooding in the region. pic.twitter.com/KOpzrhqe8T