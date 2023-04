Буря в Квебек причини смъртта на двама души и милиони останаха без ток (ВИДЕО)

Л едената буря, която връхлетя източната част на Канада, причини смъртта на двама души, а около милион души останаха без електричество в четвъртък, тъй като паднали дървета блокираха пътища и прекъснаха електропроводи.

Бурята връхлетя Квебек и Онтарио, двете най-населени канадски провинции.

"1 dead, nearly 1 million still without power after Quebec ice storm"



Been a rough 24hrs with a little one and no heat. https://t.co/PpbXIlQIZ0