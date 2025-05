Двама мъже са осъдени за убийството на аборигенски тийнейджър

Д вама мъже бяха признати за виновни за убийството на Касиус Търви, 15-годишен аборигенски ученик, след като е бил преследван и жестоко пребит в случай, който възмути Австралия. Младежът от народност Noongar Yamatji почина от наранявания на главата през октомври 2022 г. — десет дни след бруталното нападение в предградията на Пърт, което предизвика вълна от бдения и протести в цялата страна, предаде ВВС.

Четирима души първоначално бяха обвинени в убийството му, но след 12-седмичен съдебен процес, Джак Стивън Джеймс Бриърли, на 24 години, и Броуди Лий Палмър, на 29 години, получиха присъди за виновни. 27-годишният Мичъл Колин Форт беше признат за виновен в непредумишлено убийство, а жена, която присъствала на инцидента, бе оправдана.

#Breaking Two men have been found guilty of murdering Indigenous schoolboy Cassius Turvey, who was chased into bushland and savagely beaten with a metal pole ripped from a shopping trolley. https://t.co/0RNf05WUOG

Майката на Касиус, Мешел Търви, изрази чувството си на "вцепенение от облекчение" след присъдата, но добави: "Справедливостта за мен никога няма да бъде въздадена, защото нямам сина си и той няма да се върне".

По време на делото беше уточнено, че нападението над ученикът е резултат от поредица от събития, които "нямат абсолютно нищо общо с него". Групата, която е нападнала Касиус, е "ловувала деца", след като някой е повредил прозорците на колата на Бриърли. В аудиозапис, направен от видеокамера, Бриърли се чува да казва: "Някой разби колата ми, те са на път да умрат".

Въпреки че не е имало доказателства, че Касиус е участвал в инцидента с колата, той бил част от тълпа деца, които се изправили срещу нападателите. По време на атаката, Касиус е бил съборен на земята и ударен по главата с метален прът, което му причинило мозъчен кръвоизлив.

В дните след нападението той е претърпял хирургически операции, които целяли да облекчат натиска върху мозъка му. Междувременно Бриърли е бил засечен от камера да се хвали, че е ударил детето.

"Той лежеше на полето и аз го удрях с метална тръба толкова силно, че той научи урока си", казва Бриърли в телефонно обаждане, представено на процеса. Той твърдеше, че е действал в самоотбрана, а Палмър го обвиняваше за нападението. В крайна сметка съдебните заседатели признали и двамата за виновни за убийството, докато Форт бил осъден за непредумишлено убийство.

The mother of 15-year-old WA schoolboy Cassius Turvey has spoken publicly following the verdicts handed down over her son’s death.



“I’d like to thank all of Australia – people who don’t even know us – for all their love and support. It means so much,” Mechelle Turvey said.



“I’d… pic.twitter.com/VTGZ3PCjX1