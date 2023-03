Двама руски снайперисти изнасилили малко украинче, майка му и бременна жена, след което загинали

Д вама руски снайперисти, които са извършили сексуално насилие над четиригодишно украинско момиченце пред очите на баща му, а също така са изнасилили групово майка му и бременна жена, са мъртви, съобщава Daily Mail. Според документите на украинската прокуратура ужасяващите нападения са били сред поредица от сексуални престъпления, извършени от руски войници от 15-а отделна мотострелкова бригада в четири дома в район Бровари край столицата Киев през март 2022 г.

Загиналите войници са сред шестимата заподозрени, обвинени в нападенията в Бровари, които според прокурорите са едно от най-мащабните разследвания на сексуални посегателства, откакто Владимир Путин нареди инвазията в Украйна през февруари 2022 г.

Оттогава силите на Путин са обвинени в извършването на хиляди военни престъпления, като се твърди, че Международният наказателен съд (МНС) подготвя обвинения.

След предполагаемото нападение над момичето и родителите му двамата войници влезли в къщата на възрастна двойка в съседство, където ги пребили, твърдят прокурорите, като изнасилили и 41-годишна бременна жена и 17-годишно момиче.

На друго място, където живеели няколко семейства, войниците натикали всички в кухнята и групово изнасилили 15-годишно момиче и майка му, разказват те. Всички жертви са оцелели, заявиха прокурорите, и получават психологическа и медицинска помощ.

И двамата войници са били снайперисти, на възраст 32 и 28 години, се казва в досиетата, като се добавя, че първият е починал, а по-младият, назован като Евгений Чернокожия, се е върнал в Русия.

Когато информационна агенция Ройтерс поиска самоличността на двамата войници, прокурорите предоставиха само името на по-младия мъж.

Когато Ройтерс се обади на номера в онлайн базите данни за него, лице, което каза, че е брат на Чернокожний, заяви, че той е починал.

"Той почина. Няма как да се свържете с него - каза мъжът и се разплака. "Това е всичко, което мога да кажа. Ройтерс съобщи, че не е успяла да потвърди твърденията му по независим начин.

Не стана ясно веднага как е загинал някой от войниците.

Документират чудовищни престъпления в Украйна

Министерството на отбраната на Русия не отговори на молбата за коментар. Посочените телефонни номера на бригадата не работеха. Двама служители в гарнизона в Самара, от който е част бригадата, заявиха, че не могат да дадат контакти за подразделението, когато Ройтерс се свърза с тях, като единият каза, че те са засекретени.

Повечето от предполагаемите зверства са извършени на 13 март, когато войниците "в състояние на алкохолно опиянение нахлуват в двора на къщата, в която живее младо семейство", твърдят прокурорите.

Бащата бил пребит с метален съд, след което бил принуден да коленичи, докато съпругата му била групово изнасилена. Един от войниците казал на четиригодишното момиченце, че "ще го направи жена", преди да бъде изнасилено, се казва в документите.

Семейството оцеляло, въпреки че прокурорите заявиха, че разследват допълнителни престъпления в района, включително убийства през същия период.

Прокурорите съобщиха, че в момента се води досъдебно разследване за евентуалната роля на висшестоящи служители в нападенията в Бровари, което допълва нарастващите твърдения за системни сексуални посегателства от страна на руски войници през последната година.

“The soldiers were drunk and smiling. One said to the man whose mother was raped: ‘Look what your mother’s doing’.”



