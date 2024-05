Британското разузнаване разкри целта на Русия в Украйна

Р уските атаки вероятно се стремят да създадат „котел” и да разделят украинските сили в Донецк.

Това обяви британското военно разузнаване в X.

Русия се похвали с нов успех в Източна Украйна

Въпреки че Русия отвори нов фронт в североизточната украинска област Харков, руските атаки продължават да са интензивни в източната част Украйна.

Руските сили продължават оперативното си съсредоточаване върху направлението северозападно от Авдеевка с атаки на широк фронт от двете страни на магистрала Е50, отчита британското военно разузнаване.

Армията на Русия изглежда е постигнала серия от малки тактически победи през последните 72 часа, макар и вероятно на висока цена, поясняват от британското военно разузнаване.

Руски дронове удариха енергийни обекти в украинската Сумска област

Магистрала E50 представлява основната комуникационна линия между контролирания от Русия Донецк и контролирания от Украйна град Покровск, който се намира на около 30 км от настоящата фронтова линия, но според британското военно разузнаване, е руска оперативна цел.

На север от Бахмут, в околностите на град Сиверск, украинските сили съобщават за тежки сблъсъци с руската армия през изминалите дни, с атаки срещу украински позиции в Билохоривка, Веркнокамянске и Роздоливка.

Териториалните придобивки на Русия в района обаче остават силно ограничена, добавят от британското военно разузнаване.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/z2gcNYRSV2