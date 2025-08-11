Анджелина Джоли се разделя с легендарното си имение до дома на Брад Пит

А нджелина Джоли се готви да продаде имението на известния режисьор Сесил Б. ДеМил, което тя придоби за 24,5 милиона долара през 2017 г., съобщават източници пред Page Six.

Разположена върху площ от над 8 декара в квартал Лос Фелиз в Лос Анджелис, къщата - където режисьорът на „Десетте заповеди“ е живял около 40 години, до смъртта си през 1959 г. - е построена през 1913 г. и разполага с шест спални и 10 бани на повече от 1 022 квадратни метра вътрешно пространство.

Имението разполага също с четири камини, огромна винарска изба, чаена къща, гледка към обсерваторията Грифит, официални градини и басейн с каскадни фонтани от двете страни.

Според съобщенията Джоли е прекарала пандемията, изолирайки се там с децата си, а също така е настанила там приятели, които са били разселени от горските пожари в района по-рано тази година.

През 2021 г. тя каза пред британския Vogue за мястото: „Исках да е близо до баща им, който е само на пет минути път.“

Разбира се, тя имаше предвид бившия си съпруг Брад Пит.

Двойката се раздели през 2016 г. и води осемгодишна съдебна война, оспорвайки разпределението на активите и попечителството над шестте си деца. Те се споразумяха миналата година, но все още водят спор за френската винарна Château Miraval на стойност 500 милиона долара.

През 2021 г. Джоли добави за имота: „Чувствах лек натиск да се нанеса. Сякаш се бях промъкнала на място, където ДеМил и Чарли Чаплин се събираха. Най-много ми харесва, че няма стая за забавления, а много пътеки и места за разходка и размисъл. Чувствам се много щастлива, че имаме това в този момент.“

Домът, според LA Times, е бил „реставриран и реновиран в духа на оригиналния си ретро стил“, с деликатни корнизи и ламперия, мащабирани официални пространства и сводести френски врати.

Домът на Пит, който е наблизо и струва 5,5 милиона долара, беше ограбен от крадци през юни, когато звездата беше извън града, за да промотира новия си филм „Формула 1“.