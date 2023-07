Бой в парламента на Косово, заляха премиера с вода (ВИДЕО)

Н а днешната сесия на Скупщината на Косово се стигна до физическа конфронтация между представители на управляващото Движение „Самоопределение“ и представители на опозиционните партии, съобщава „ Газета Блиц“.

Както съобщават медиите в Прищина, инцидентът е станал по време на реч на премиера Курти.

Another fight has broken out in parliament in #Kosovo. Prime Minister Albin Kurti was giving a speech when other politicians tried to rough him up. pic.twitter.com/Wc9D4QP1Yl