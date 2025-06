Холивудска раздяла след 8 години любов 💔💔💔

Х оливудската звезда Дакота Джонсън и музикантът Крис Мартин се разделиха след почти осем години заедно, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

35-годишната Джонсън и 48-годишният фронтмен на Coldplay Мартин започнаха връзка през 2017 г. и се сгодиха преди няколко години,

но сега са поели по различни пътища. Източник каза пред DailyMail: „Връзката им приключи отдавна, просто не успяха да се решат как да я направят официална. Дакота таеше страст към това да бъдат заедно, защото го обичаше много и обичаше много децата му.

Раздялата не е мигновена и те продължаваха да се разделят и да се сдобряват, а понякога нещата се получаваха, когато бяха далеч един от друг, докато работеха, защото отсъствието кара сърцата да се чувстват по-привързани, но след това се събираха отново и малките неща просто се натрупваха, докато вече не бяха подходящи един за друг. Дакота е съкрушена, че вече няма да е толкова много около децата му, но иска те да знаят, че тя винаги ще е до тях“.

Източникът добави, че има шанс двамата да се помирят, но „в момента раздялата би направила чудеса, ако имат някакво бъдеще заедно“.

Дакота изглеждаше в мрачно настроение на последната си снимка, часове преди новината за раздялата да избухне,

в Ню Йорк в сряда, където беше видяна без годежния си пръстен. Тя също така се появи в неделя с бившата приятелка на Мартин, Дженифър Лорънс.

Изданието съобщи за проблеми между двойката през август 2024 г., но по-късно техен представител заяви, че те все още са заедно. Има слухове за кратка раздяла на двойката през през 2019 г., за която се твърди, че е била заради настояването на Мартин да имат общи деца, но те бързо се събраха отново.

Мартин се раздели със съпругата си актрисата Гуинет Полтроу, майка на двете му деца Епъл, 21, и Моузес, 19, през март 2014 г. след десет години брак. Тогавашната влиятелна холивудска двойка описа раздялата си по това време като „съзнателно разделяне“ и финализира развода си през юли 2016 г.

Съобщаваше се, че Мартин е имал периодична връзка с актрисата Анабел Уолис, преди да се разделят през август 2017 г.

За първи път беше забелязан с Дакота в суши ресторант в Лос Анджелис през октомври 2017 г.

Dakota Johnson and Chris Martin, who first sparked romance rumours in 2017 and got engaged, have called it quits after nearly 8 years together, multiple sources confirm to People. pic.twitter.com/xnBILqwchS