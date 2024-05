Бившата любовница на Владимир Путин проговори

Л юбовният живот и наследниците на руския президент Владимир Путин са ревностно пазена тайна. Все пак няколко са известните жени, за които се знае, че са покорили сърцето на коравия диктатор. Сред тях е и магнетичната бивша състезателка по художествена гимнастика Алина Кабаева. Самата тя ловко избягва медийни изяви.

Спряганата за бившата любовница на Владимир Путин похвали руския президент, споменавайки го за първи път, откакто се твърди, че са се разделили.

(Във видеото може да научите повече за: Кой е Путин: 10 смайващи факта за руския президент)

По-рано тази година Daily Star разкри, че Путин е изоставил руската олимпийска гимнастичка Алина Кабаева - въпреки че се твърди, че е имал две тайни деца от нея. Смята се, че в момента Путин има връзка с 39-годишната Екатерина Мизулина, наречена от един критик в украинските медии "Барби".

Жената е много различна от Кабаева, тъй като е руса и има профил в социалните мрежи, в сравнение с тъмнокосата и мистериозна бивша любовница на Путин, която често избягваше публичните изяви месеци наред. Мизулина е най-голямото име, подкрепило анти-ЛГБТ законодателството в страната.

След раздялата Кабаева се е завърнала към олимпийските си корени и прекарва повече време в своята академия по гимнастика в Сочи. Но по време на рядка публична поява извън нея тази седмица тя похвали Путин само няколко часа след пищната му реч за встъпването му в длъжност за пети мандат като президент на Русия - и всъщност тя присъстваше на събитието, в една от трите зали, в които се намираха над 2500 отбрани гости. Сред тях бе актьорът Стивън Сегал, както и главатарят на зловещите моторджии "Нощните вълци".

🇷🇺 Olympic champion, president of the International Association of Rhythmic Gymnastics Clubs "Heavenly Grace" Alina Kabaeva together with gymnasts of the Academy attended the inauguration ceremony of the Russian President pic.twitter.com/SXl2VhQyuh