Зеленски се надява на повече помощ от САЩ след победата на демократите, подготвя се за преговори с Русия

У краинският президент Володимир Зеленски се надява изборният успех на Демократическата партия на междинните избори в САЩ да доведе до по-силна подкрепа за Киев във войната с Русия. Междувременно украинският лидер активизира дипломатическите контакти с Вашингтон в навечерието на предстоящите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, съобщават "Ройтерс" и "Укринформ".

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Зеленски проведе телефонен разговор със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Разговорът е продължил час и половина и е бил посветен на подготовката за срещата между делегациите на трите държави.

„Току-що проведохме много подробен разговор, продължил час и половина, със Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Подготвяме се за тристранната среща на ниво екипи между Украйна, САЩ и Русия, която ще се състои след по-малко от седмица“, написа украинският президент във Facebook.

По информация на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф срещата в Абу Даби е планирана за 10 и 11 ноември. В рамките на разговорите се очаква да бъдат обсъдени въпросите за деескалацията на конфликта и гаранциите за сигурност след края на войната.

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Зеленски: Има надежда за по-силна подкрепа от Вашингтон

В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че се надява политическите промени в САЩ след междинните избори да се отразят положително на подкрепата за Украйна.

Демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса, което ще промени политическия баланс във Вашингтон от януари 2027 г. Според украинския президент позициите на демократите по отношение на военната и финансовата помощ за Киев дават основания за оптимизъм.

„Благодарен съм и на републиканците, но демократите говорят много ясно за подкрепата за Украйна и за предоставянето на помощ за страната“, заяви Зеленски в интервюто, чиито коментари бяха предоставени от ZDF преди излъчването му.

Той изрази надежда, че ще бъде възстановена и по-тясната връзка между САЩ и Европа.

„Те говорят за възстановяване на връзката между САЩ и Европа. Затова има надежда, че ще се установи баланс на силите и че ще получим повече подкрепа“, добави украинският президент.

По думите му по-сериозната финансова и военна помощ от страна на Вашингтон би могла да окаже пряко влияние върху позицията на руския президент Владимир Путин.

„Ако Конгресът сега говори за силна финансова подкрепа или военна помощ, както прави и демонстрира днес Европа, то това ще бъде нещо положително, което ще окаже влияние върху Путин“, посочи Зеленски.

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Киев настоява за гаранции за сигурност и повече оръжия

Преди предстоящите преговори украинският президент проведе и среща в Брюксел с представители на Украйна, САЩ, Европейския съюз, Франция, Великобритания, Германия, НАТО и Световната банка, както и с представители на международната бизнес общност.

Основна тема на разговорите е било следвоенното възстановяване на Украйна. Зеленски определи срещата като съдържателна и съобщи, че в Брюксел предстои и допълнителна среща, посветена на гаранциите за сигурност на страната.

„Преговорите трябва да напредват с пълна сила, за да се сложи край на тази война възможно най-бързо. Украйна е готова да предприеме необходимите стъпки. Нашите предложения са ясни и ние ги предадохме на американската страна“, заяви той.

Киев продължава да настоява, че евентуалното мирно споразумение трябва да бъде придружено от надеждни гаранции за сигурност, които да предотвратят нова руска агресия.

Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана остава един от основните приоритети на страната. Украйна се нуждае от допълнителни ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“, а президентът настоява за задълбочаване на военното сътрудничество със САЩ, включително в областта на безпилотните летателни апарати.

„Украйна е благодарна на САЩ за подкрепата им за независимостта на Украйна, за нашия народ и за дипломатическите усилия. Няма алтернатива на мира, а гаранциите за сигурност след войната трябва да бъдат наистина непоклатими. Работим, за да постигнем това“, заяви Зеленски.

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Напрежението между Зеленски и Тръмп остава част от дипломатическия контекст

Украинският президент положи значителни усилия през последните месеци да подобри отношенията си с Доналд Тръмп. Отношенията между двамата бяха сериозно обтегнати след срещата им в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато американският президент и вицепрезидентът Джей Ди Ванс отправиха остри критики към Зеленски и го обвиниха, че не е достатъчно благодарен за американската помощ.

През последните седмици Тръмп предприе и няколко стъпки, които предизвикаха безпокойство в Киев и сред европейските съюзници на Украйна, включително договорености за внос на руски дизел и облекчаване на някои санкции срещу Москва.

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На този фон победата на демократите на междинните избори дава на Киев надежда за промяна в политическия баланс във Вашингтон. Новото мнозинство в Конгреса обаче ще встъпи в длъжност едва през януари 2027 г., а дотогава американската администрация на Тръмп ще продължи да определя основните насоки на външната политика на страната.