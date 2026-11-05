Стрелба в столичния квартал "Младост", трима са задържани

Т рима души, двама мъже и жена, са задържани в столичния квартал "Младост" след сигнал за стрелба, съобщиха от пресцентъра на МВР. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, уточниха от полицията.

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По първоначална информация сигналът е подаден малко след 22.00 ч. в сряда вечер. На място са пристигнали екипи на жандармерията и полицията, както и психолози. Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) също е бил на място.

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Районът около блока е бил отцепен, предаде "Фокус".

Двамата арестувани мъже са били под влияние на алкохол.