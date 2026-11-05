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Краят на култа към синовете: Защо светът все повече мечтае за дъщери

Исторически погледнато, в много култури момчето е било смятано за предпочитания наследник, който да продължи фамилното име. Днес обаче тази тенденция изглежда се обръща, като все повече родители изразяват разочарование, когато научат, че очакват момче

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 ноември 2026, 06:43
Краят на култа към синовете: Защо светът все повече мечтае за дъщери
Източник: iStock/GettyImages

В съвременното родителство се наблюдава значителна промяна в нагласите, като вековното предпочитание към синове постепенно отстъпва място на все по-силно изразено желание за дъщери. Този феномен, подхранван от обществени дебати и засилен от социалните медии, разкрива дълбоки промени в разбиранията за ролята на половете, семейните връзки и предизвикателствата на възпитанието.

Исторически погледнато, в много култури момчето е било смятано за предпочитания наследник, който да продължи фамилното име. Изследвания до 2011 г. последователно потвърждават, че повечето хора предпочитат да имат син. Днес обаче тази тенденция изглежда се обръща, като все повече родители изразяват разочарование, когато научат, че очакват момче – явление, добило популярност като „разочарование от пола“.

Историята на Стюарт Бразел, майка от Лос Анджелис, е илюстрация на тази емоционална промяна. След като вече имала две момчета, тя била убедена, че третото ѝ дете ще бъде мечтаната дъщеря. Когато научава, че очаква още един син, тя е съкрушена. „Просто ридаех и ридаех“, спомня си тя пред New York Post. Въпреки че днес обожава тримата си сина, тя признава: „Завинаги ще скърбя, че нямам дъщеря. Мисля за това ежедневно. По няколко пъти на ден. Плача редовно за това“.

Нейният случай не е единичен. В социалните мрежи като TikTok видеа на родители, които не крият разочарованието си от „сините“ новини, събират милиони гледания. За някои майки копнежът по дъщеря не е просто желание да отгледат малко момиче, а да изградят доживотна връзка, подобна на тази, която са имали със собствените си майки.

Тази промяна в нагласите се подкрепя и от статистически данни. Проучване на Cornell University от 2018 г. предполага, че дългогодишното предпочитание към момчета намалява. По-скорошно проучване на Gallup International от 2025 г., обхващащо близо 45 000 души в 44 държави, установява, че 19% от жените предпочитат дъщеря, в сравнение със само 12%, които искат син, докато около две трети нямат предпочитания.

Тенденцията се наблюдава и при осиновяванията, където според изследвания бъдещите родители предпочитат момичета толкова силно, че това се равнява на разлика от 16 000 долара в разходите за осиновяване. Някои лекари по репродуктивна медицина също забелязват тази тенденция. Д-р Брайън Ливайн от CCRM Fertility of New York споделя пред изданието, че в практиката си наблюдава увеличение на пациенти, търсещи инвитро процедури за зачеване на дъщеря, често от чужбина, тъй като изборът на пол по немедицински причини е силно ограничен в световен мащаб.

Едно от възможните обяснения за тази промяна е свързано с широко разпространения разказ за „токсичната мъжественост“. Хайди Мъркоф, автор на „Какво да очаквате, когато очаквате“, смята, че този наратив, генериран от медиите и социалните мрежи, е станал всепроникващ, но не е задължително основан на биологични факти.

Друга гледна точка идва от Гейл Юнграйс, 29-годишна жена от Ню Йорк, която е израснала с три сестри. Тя вярва, че дъщерите са „лепилото“, което държи семействата заедно, особено когато децата пораснат. „Като цяло момичетата поддържат семейството близко и сплотено“, казва тя, добавяйки, че според нея дъщерите улесняват отношенията с внуците и сватовете.

Въпреки нарастващата видимост на тази тенденция, Хайди Мъркоф остава скептична относно мащаба ѝ. Според нея, в общността на нейния сайт, която наброява около 15 милиона бъдещи и нови майки, разочарованието по-често е свързано с очакването на поредното дете от същия пол – трето момче или четвърто момиче, а не с предразсъдъци конкретно срещу момчетата. „Повече ме притеснява, че медиите подхранват негативни възприятия, които не се основават на реалността“, коментира тя.

Според лицензирания семеен терапевт Джулия П. Дейвис, разочарованието от пола всъщност не е свързано с това дали бебето е момче или момиче. „Става въпрос за отказа от бъдещето, което си си представял“, обяснява тя. Мъркоф също така предупреждава да не се правят предположения, че жените и момичетата са по-добри от мъжете и момчетата, като изтъква, че и бащите преминават през хормонални промени, които ги подготвят за грижовност.

На фона на нарастващия негативизъм, някои родители виждат отглеждането на момчета като важна отговорност и възможност. Брет Грийн, 39-годишен баща от Нашвил, разбира притесненията на жените, които са имали трудни преживявания с мъже. Вместо да се страхува от това какви могат да станат синовете му, той вярва, че родителите имат шанса да оформят по-добро поколение мъже. „Виждам отглеждането на син като възможност за корекция на курса. Синът ми може да бъде един от добрите. Това е моя отговорност и отговорност на съпругата ми“, казва той пред New York Post. 

Стюарт Бразел също усеща тази отговорност, дори ако отглеждането на три момчета понякога прилича на „нощен мач по борба“. Тя признава, че момчетата може да са по-шумни и да изискват повече усилия, но вижда в това предизвикателство. „По-голямо предизвикателство е да отгледаш добри млади господа. Това е предизвикателство към теб да донесеш прекрасни мъже на този свят“, добавя тя.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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