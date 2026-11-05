Демократите пометоха републиканците в САЩ: Тръмп загуби контрола над Конгреса

Р епубликанската партия на американския президент Доналд Тръмп претърпя тежко поражение на междинните избори в САЩ, след като демократите спечелиха контрола и над двете камари на Конгреса. Резултатите от вота на 3 ноември показват мащабен обрат в политическите нагласи в страната, като кандидатите на демократите постигнаха победи не само в традиционно оспорвани щати, но и в региони, които от десетилетия се смятаха за сигурна територия на републиканците.

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Загубите на партията на Тръмп се оказаха особено тежки в Тексас, Канзас, Южна Каролина, Айова и Джорджия. Демократите спечелиха и няколко ключови губернаторски надпревари, включително в щати, в които републиканците доминираха през последните години.

Според международните агенции Reuters и Associated Press резултатът представлява сериозен политически удар за президента, който превърна междинните избори в своеобразен референдум за собственото си управление. Избирателите обаче дадоха ясен сигнал, че искат по-силен контрол върху действията на Белия дом.

Демократите поеха контрола над двете камари на Конгреса

Един от най-значимите резултати от изборната нощ е загубата на републиканското мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите.

Според публикуваните от The Guardian резултати демократите разполагат с 54 места в Сената, включително двама независими сенатори, които се присъединяват към тяхната парламентарна група. Републиканците имат 44 места при преброени резултати от 33 от общо 35 оспорвани надпревари към момента на публикуването на обобщението.

В Камарата на представителите демократите са спечелили 240 места срещу 147 за републиканците при обявени резултати от 387 от общо 435 района. За мнозинство в долната камара са необходими 218 места.

Така демократите си осигуряват възможност да контролират законодателната дейност и в двете камари през последните две години от втория президентски мандат на Тръмп.

Това е особено сериозен проблем за Белия дом, тъй като досега републиканското мнозинство в Конгреса осигуряваше на президента значително по-голяма свобода при прокарването на законодателните му инициативи.

От януари 2027 г., когато новоизбраните конгресмени и сенатори встъпят в длъжност, Тръмп ще трябва да се съобразява с политически опоненти, които ще имат възможност да блокират негови законопроекти, да настояват за разследвания и да упражняват по-строг контрол върху администрацията.

Резултатът има и историческо значение. Според анализа на Associated Press, публикуван от NOVA, пълна смяна на контрола и в двете камари на Конгреса в рамките на едни и същи междинни избори се е случвала само три пъти след Втората световна война – през 1946, 1994 и 2006 г. Вотът през 2026 г. се превръща в четвъртия подобен случай.

Демократите нанесоха тежък удар на Тръмп

Републиканците загубиха позиции дори в традиционните си бастиони

Мащабът на поражението личи най-добре от резултатите в щатите, които доскоро се смятаха за сигурни републикански територии.

В Канзас демократът Адам Хамилтън спечели сенаторско място, слагайки край на близо 94-годишна поредица без победа на демократите в подобна надпревара в щата. Той победи досегашния републикански сенатор Роджър Маршал.

В Тексас демократите постигнаха още по-значим пробив. Джеймс Таларико спечели сенаторската надпревара срещу кандидата на Тръмп Кен Пакстън. Таларико водеше с около 12 процентни пункта според преброяването, цитирано от Reuters.

В щата имаше и историческа победа в надпреварата за губернатор. Демократката Джина Хинохоса победи републиканеца Грег Абът, който заемаше поста в продължение на три мандата. С това тя стана първата жена от латиноамерикански произход, избрана за губернатор на Тексас.

В Южна Каролина републиканците също понесоха тежък удар. Педиатърът Ани Андрюс победи Дарлийн Греъм – кандидатката, подкрепена лично от Тръмп за мястото на покойния сенатор Линдзи Греъм.

Демократите спечелиха и в Северна Каролина, където бившият губернатор Рой Купър взе сенаторското място. В Охайо бившият сенатор Шерод Браун си върна позицията, а демократката Ейми Актън победи Вивек Рамасуами в надпреварата за губернатор.

В Джорджия сенаторът демократ Джон Ософ беше преизбран, а губернаторският пост отиде при Кейша Ланс Ботъмс.

Reuters посочва, че републиканците са загубили позиции в 99% от приблизително 2200 окръга, за които е имало достатъчно преброени гласове към сутринта на 4 ноември. Средният спад в дела на гласовете за партията е осем процентни пункта спрямо резултата на Тръмп на президентските избори през 2024 г.

Това показва, че недоволството не се ограничава до отделни големи градове или традиционните демократически райони, а обхваща различни части на страната.

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Исторически пробив за жените и малцинствата

Изборите донесоха и няколко исторически резултата, които променят политическата картина в САЩ.

В Джорджия Кейша Ланс Ботъмс стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на американски щат. В Тексас Джина Хинохоса записа историческа победа като първата жена от латиноамерикански произход начело на щата.

В Мичиган демократът Абдул Ел Саид спечели сенаторската надпревара и ще стане първият мюсюлманин в Сената на САЩ. Той победи републиканеца Майк Роджърс в една от най-напрегнатите кампании.

В Ню Хемпшър Крис Папас спечели сенаторско място и ще бъде първият открито хомосексуален мъж в Сената.

Републиканците също записаха историческа победа във Флорида. Подкрепеният от Тръмп Байрън Доналдс спечели губернаторския пост и стана първият чернокож републиканец, избран за губернатор на щата.

Според Associated Press демократите спечелиха и в редица щати, които Тръмп беше завоювал убедително на президентските избори през 2024 г. Така партията не само си върна позиции в традиционните колебаещи се райони, но успя да пробие и в региони, в които дълго време не е имала сериозни шансове за победа.

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Защо американците наказаха партията на Тръмп?

Няколко основни фактора обясняват изборния обрат – икономическото недоволство, войната с Иран, високите цени и спадащото доверие в президента.

Според проучването AP Voter Poll близо три четвърти от гласувалите определят себе си като ядосани или недоволни от посоката, в която се движи страната. Около шест от всеки десет не одобряват начина, по който Тръмп изпълнява президентските си задължения.

Особено показателен е и фактът, че близо 70% от избирателите искат Конгресът да упражнява по-силен контрол върху действията на президента.

Около половината от американците са възприели междинните избори като възможност да изразят несъгласието си с Тръмп. Това превърна вота не просто в битка за отделните места в Конгреса, а в оценка за цялостното управление на президента.

Икономическата ситуация е сред основните причини за недоволството. Високите цени на горивата, храните и останалите стоки от първа необходимост се превърнаха в сериозен проблем за американските домакинства.

Reuters отбелязва, че недоволството от поскъпването на живота е било сред факторите, които са насочили избирателите срещу републиканците. Около 60% от гласувалите посочват администрацията на Тръмп като основен виновник за високите цени.

Войната с Иран също оказа влияние върху резултатите. Конфликтът допринесе за поскъпването на горивата и засили усещането за несигурност сред американците. Според анализите на международните медии външнополитическите решения на президента са се превърнали в допълнителна тежест за кандидатите на Републиканската партия.

Така Тръмп се оказа в ситуация, в която собствената му политическа популярност се превърна в проблем за съпартийците му.

Провалът на стратегията за лоялни кандидати

Друг важен фактор за загубата на републиканците е изборът на кандидати, които получиха подкрепата на Тръмп, но не успяха да привлекат достатъчно избиратели на общите избори.

Президентът активно се намеси в първичните партийни надпревари, като подкрепи кандидати, демонстриращи лоялност към него. Тази стратегия обаче се оказа неуспешна в няколко ключови щата.

В Тексас Кен Пакстън не успя да преодолее негативните реакции около дългогодишните скандали, свързани с него. В Южна Каролина кандидатката на Тръмп Дарлийн Греъм също загуби убедително.

Reuters отбелязва, че президентът е предпочитал лоялни към него фигури пред някои по-утвърдени републиканци с по-силни изборни позиции. В резултат партията загуби няколко важни надпревари, а вътрешните разделения се оказаха допълнителна слабост.

В Северна Каролина и други щати намесата на Тръмп в партийния процес също не донесе очаквания резултат.

Изборите показаха, че подкрепата на президента може да помогне на даден кандидат да спечели номинацията на партията, но не гарантира победа пред всички американски избиратели.

Прекрояването на избирателните райони се обърна срещу републиканците

Още един опит на републиканците да си осигурят предимство в изборната надпревара не даде очаквания резултат.

След натиск от Тръмп Тексас промени границите на някои избирателни райони с цел да увеличи шансовете на републиканците. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм отговори с аналогични действия в своя щат.

Прекрояването на границите на избирателните райони, известно като джеримандъринг, представлява практика, при която очертанията им се променят така, че да осигурят предимство на определена политическа партия.

Този път стратегията не даде желания резултат. Според Reuters от 15-те места, държани от демократите, които републиканците са се надявали да спечелят след промените, нито едно не е преминало под контрола на консерваторите.

Във Флорида демократите дори спечелиха няколко места в райони, преначертани с очакването да бъдат сигурни за републиканците.

В Тексас демократите постигнаха пробив и в три гранични района със значително латиноамериканско население.

Това е още един знак, че промяната в политическите нагласи е била по-силна от очакваното от републиканското ръководство.

Ключово изпитание за Тръмп: Американците гласуват на избори, които могат да блокират Белия дом

Какво означава поражението за Тръмп?

Загубата на мнозинството в Конгреса поставя президента в много по-сложна политическа ситуация през последните две години от мандата му.

Демократите ще имат възможност да блокират законодателни инициативи, да настояват за изслушвания и разследвания и да упражняват по-строг контрол върху работата на администрацията.

Контролът върху Камарата на представителите е особено важен, тъй като тя има правомощия да започва процедури по импийчмънт срещу федерални длъжностни лица. Сенатът от своя страна има ключова роля при одобряването на редица президентски назначения и при разглеждането на подобни процедури.

Това не означава, че Тръмп губи президентските си правомощия или че автоматично ще бъде спрян във всички области на управлението. Президентът запазва значителна свобода на действие, особено във външната политика.

В анализ на The Guardian се посочва, че загубата на контрола над двете камари може да доведе до по-непредвидими последни две години от президентството му. Изданието обръща внимание и на потенциалните последици за финансовите пазари, инфлацията, лихвените проценти и икономическия растеж.

Политическото понятие „куцо пате“ (lame duck) се използва за президент, чиято способност да прокарва политическата си програма е сериозно ограничена, особено когато партията му губи мнозинството в Конгреса.

Как реагираха световните лидери?

Резултатите от американските избори предизвикаха реакции и извън САЩ. Някои европейски лидери приветстваха поражението на републиканците, но други предупредиха, че не трябва да се очаква незабавна промяна във външната политика на Вашингтон.

Испанският премиер Педро Санчес определи резултата като гласуване срещу омразата, мачизма, отричането на климатичните промени и привилегиите на елитите.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че американските избиратели са изпратили ясно послание, че са уморени от движението MAGA и политическата поляризация.

Британският премиер Анди Бърнам изрази надежда, че резултатът ще насочи вниманието на Вашингтон към прекратяването на войната с Иран и конфликта в Украйна.

Европейските представители обаче предупредиха, че поражението на републиканците няма автоматично да промени отношенията между САЩ и европейските им съюзници. Въпросите за митата, НАТО, подкрепата за Украйна и сигурността на континента остават отворени.

От Кремъл заявиха, че се надяват Тръмп да продължи усилията си за постигане на мир независимо от изборните резултати.

Според анализатори, цитирани от Associated Press, новият Конгрес ще има по-големи възможности да ограничава президента във вътрешната политика, отколкото във външната. В тази сфера Тръмп запазва значителни правомощия.

Демократите вече гледат към президентските избори през 2028 г.

Победата на демократите отваря и нов етап в битката за лидерство в партията преди следващите президентски избори през 2028 г.

Сред политиците, чиито позиции се засилиха след вота, са губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро и губернаторът на Мериленд Уес Мур. И двамата са споменавани като възможни кандидати за Белия дом.

Успехът на Абдул Ел Саид в Мичиган пък даде аргументи на прогресивното крило на Демократическата партия, че неговите представители могат да печелят и в силно оспорвани щати.

Въпреки изборния триумф демократите не са изправени пред липса на вътрешни проблеми. Част от американските избиратели продължават да имат отрицателно отношение към партията, което означава, че новото мнозинство ще трябва да докаже, че може да превърне изборната победа в конкретни резултати.

Предизвикателството пред демократите ще бъде да оправдаят доверието на избирателите по въпросите за цените, икономиката, здравеопазването и сигурността.

Междинните избори през 2026 г. вече промениха баланса на силите във Вашингтон. За Тръмп започва много по-труден период на управление, а за двете партии битката за президентския пост през 2028 г. на практика започва още сега.