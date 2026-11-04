Мохсен Резаи: Иран нанесе „поражение“ на Тръмп на междинните избори

И ран нанесе на Доналд Тръмп „политическо поражение“ чрез разгрома на републиканския лагер на междинните избори в САЩ, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на страната генерал-майор Мохсен Резаи, цитиран от Франс прес.

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По думите на най-висшия ирански служител по сигурността това идва след претърпяното от Тръмп „стратегическо поражение“ във военен план.

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„Иранският народ нанесе на Тръмп стратегическо поражение на бойното поле и в Ормузкия проток, както и политическо поражение във Вашингтон“, написа Резаи в социалната платформа Екс.

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Секретарят на иранския Върховен съвет за национална сигурност добави, че „всеки, който нападне Иран, ще си плати за това“.