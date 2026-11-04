Мощен взрив в Албания уби възрастна жена, 10 души са в болница

Експлозия на третия етаж на жилищна сграда в албанския град Елбасан причини смъртта на 82-годишна жена, като предполагаемата причина е неизправна газова бутилка.

Десет души, сред които и дете, са хоспитализирани заради вдишване на дим, а един мъж остава в неизвестност.

Заради пожара и сериозните щети сградата е евакуирана, а пожарникарите продължават да се борят с пламъците.

След взрив на газова бутилка в дома ѝ: Жена е в болница с изгаряния по ръцете, краката и таза

Мощна експлозия, възникнала в следобедните часове на третия етаж на жилищна сграда в град Елбасан, Централна Албания, причини смъртта на 82-годишна жена, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“, позовавайки се на съобщението на албанската полиция.

След взрива, за който се предполага, че е причинен от неизправна газова бутилка, общо 10 души, сред които и дете, са откарани в болница, тъй като са вдишали голямо количество дим при разразилия се пожар в сградата след експлозията.

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До момента полицията е установила смъртта единствено на 82-годишна жена, чието тяло е намерено на втория етаж на жилищната сграда, а един мъж остава в неизвестност след днешния взрив.

Екипи на пожарната продължават да се борят с пламъците, причинени от експлозията, и към настоящия момент, като заради сериозните щети от взрива жилищната сграда е евакуирана изцяло, отбелязва „Шчиптаря“.