Времето се обръща: Край на пороите и червения код, слънцето се завръща

С лед ужасяващите порои, които заляха България през последните два дни и червените кодове за опасност, които стряскаха източната част на страната, картата на НИМХ най-сетне е оцветена в зелено, сочи справка в сайта на Института.

Очакванията са в четвъртък облачността да се разкъсва, в Източна България до предимно слънчево. Слаби превалявания от дъжд ще има в планинските райони на Западна България. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, максималните - между 7° и 12°, в София минимална - около 7°, максимална - около 9°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава.

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Западна България ще превалява дъжд, по високите части - сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около -1°.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 5 ноември Източник: НИМХ

По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 7°-11°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 5 мин. и залязва в 17 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 10 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 56 мин. и залязва в 15 ч. и 12 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

Прогноза за следващите дни

През следващите дни облачността ще намалее и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Вятърът ще е слаб от северозапад, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще се понижат и в събота ще бъдат между -3° и 2°, а максималните ще са без съществена промяна, предимно между 9° и 14°.