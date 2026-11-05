Мъж се вряза с кола в бизнес комплекс във Флорида и откри стрлба, убита е жена

В ъоръжен мъж се вряза с автомобил в двора на голям офис комплекс на „Ситибанк“ в Тампа, щата Флорида, и откри стрелба. При нападението е убита една жена, а четирима души са ранени. Охранител на комплекса е ликвидирал нападателя след престрелка с него, съобщи Асошиейтед прес (AP), позовавайки се на местните власти.
Шерифската служба на окръг Хилсбъро не съобщи какъв е мотивът за нападението. Засега няма информация и дали нападателят и убитата жена са се познавали.
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- Нападателят се врязал с кола сред хората, които обядвали
Атаката предизвикала паника сред служителите на банковия комплекс. Мъжът навлязъл с автомобила си в двора и се врязал в масите на открито, където хората обядвали. След това започнал да стреля.
По време на нападението в комплекса са се намирали около 3200 служители, заяви главният заместник-шериф Франк Лосат от шерифската служба на окръг Хилсбъро.
Нападателят прострелял смъртоносно жена, преди да бъде спрян от охранител в едно от кафенетата на територията на комплекса. Двамата си разменили няколко изстрела, след което охранителят убил нападателя.
„Имало ли е опасност от по-нататъшно насилие? Абсолютно“, заяви Лосат на пресконференция. Той похвали действията на охранителя, който е предотвратил възможността нападението да продължи.
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Имената на стрелеца и на загиналата жена не бяха оповестени веднага.
Четирима души са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. По думите на Лосат все още не е установено дали пострадалите са били простреляни, или са получили травми при удара на автомобила.
- Служителите се евакуирали през аварийните изходи
Вицепрезидентът на „Ситибанк“ Дейвид Дзиен разказа пред AP, че се връщал на работа след обяд, когато видял автомобила на нападателя да се врязва в оградата на около 150 метра от него.
След това чул „невероятен трясък“, за който по-късно разбрал, че е бил звукът от стрелбата.
Хората около автомобила внезапно започнали да бягат, а други крещели. Дзиен успял да се върне в сградата и да се евакуира през аварийния изход.
„Все още чувам този специфичен вид крясъци и, честно казано, все още се опитвам да го осмисля“, разказа той.
По думите му нападението се е случило в ден, когато в комплекса са присъствали и високопоставени служители, които обичайно не работят там. Те били пристигнали за тримесечен преглед.
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- Над 360 заместник-шерифи пристигнали на мястото
Полицията реагирала почти незабавно след първия сигнал за стрелбата. Заместник-шерифите започнали да пристигат в комплекса в рамките на една минута след получаването на обаждането, съобщи Лосат.
Над 360 служители на шерифската служба, много от които в тактическо облекло, били изпратени на мястото. В продължение на около два часа и половина те претърсвали сградата, в която е извършено нападението, както и съседните офис сгради, за да проверят дали няма други заплахи.
Комплексът на „Ситибанк“ в предградията на Тампа се състои от четири триетажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковата група.
От „Ситигруп“, компанията майка на „Ситибанк“, заявиха, че са запознати с инцидента и оказват пълно съдействие на разследващите органи.