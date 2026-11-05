Мъж се вряза с кола в бизнес комплекс във Флорида и откри стрлба, убита е жена

В ъоръжен мъж се вряза с автомобил в двора на голям офис комплекс на „Ситибанк“ в Тампа, щата Флорида, и откри стрелба. При нападението е убита една жена, а четирима души са ранени. Охранител на комплекса е ликвидирал нападателя след престрелка с него, съобщи Асошиейтед прес (AP), позовавайки се на местните власти.

Шерифската служба на окръг Хилсбъро не съобщи какъв е мотивът за нападението. Засега няма информация и дали нападателят и убитата жена са се познавали.

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Нападателят се врязал с кола сред хората, които обядвали

Атаката предизвикала паника сред служителите на банковия комплекс. Мъжът навлязъл с автомобила си в двора и се врязал в масите на открито, където хората обядвали. След това започнал да стреля.

По време на нападението в комплекса са се намирали около 3200 служители, заяви главният заместник-шериф Франк Лосат от шерифската служба на окръг Хилсбъро.

Нападателят прострелял смъртоносно жена, преди да бъде спрян от охранител в едно от кафенетата на територията на комплекса. Двамата си разменили няколко изстрела, след което охранителят убил нападателя.

„Имало ли е опасност от по-нататъшно насилие? Абсолютно“, заяви Лосат на пресконференция. Той похвали действията на охранителя, който е предотвратил възможността нападението да продължи.

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Имената на стрелеца и на загиналата жена не бяха оповестени веднага.

Четирима души са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. По думите на Лосат все още не е установено дали пострадалите са били простреляни, или са получили травми при удара на автомобила.

Служителите се евакуирали през аварийните изходи

Вицепрезидентът на „Ситибанк“ Дейвид Дзиен разказа пред AP, че се връщал на работа след обяд, когато видял автомобила на нападателя да се врязва в оградата на около 150 метра от него.

След това чул „невероятен трясък“, за който по-късно разбрал, че е бил звукът от стрелбата.

Хората около автомобила внезапно започнали да бягат, а други крещели. Дзиен успял да се върне в сградата и да се евакуира през аварийния изход.

„Все още чувам този специфичен вид крясъци и, честно казано, все още се опитвам да го осмисля“, разказа той.

По думите му нападението се е случило в ден, когато в комплекса са присъствали и високопоставени служители, които обичайно не работят там. Те били пристигнали за тримесечен преглед.

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Над 360 заместник-шерифи пристигнали на мястото

Полицията реагирала почти незабавно след първия сигнал за стрелбата. Заместник-шерифите започнали да пристигат в комплекса в рамките на една минута след получаването на обаждането, съобщи Лосат.

Над 360 служители на шерифската служба, много от които в тактическо облекло, били изпратени на мястото. В продължение на около два часа и половина те претърсвали сградата, в която е извършено нападението, както и съседните офис сгради, за да проверят дали няма други заплахи.

Комплексът на „Ситибанк“ в предградията на Тампа се състои от четири триетажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковата група.

От „Ситигруп“, компанията майка на „Ситибанк“, заявиха, че са запознати с инцидента и оказват пълно съдействие на разследващите органи.