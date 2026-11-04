„Токсичен“ за двете партии в САЩ: Израелски опозиционер атакува Нетаняху

Работници монтират билборд в центъра на Техеран, на който са изобразени специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, президентът на САЩ Доналд Тръмп, израелският министър-председател Бенямин Нетаняху и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс с видими наранявания и скъсани дрехи, 3 ноември 2026 г.

Израелският опозиционен лидер Яир Голан заяви, че премиерът Бенямин Нетаняху е загубил подкрепата и на демократите, и на републиканците в САЩ, и предупреди за риск от конфронтация с Вашингтон.

Голан призова за създаване на ново правителство и предупреди, че продължаването на управлението на Нетаняху и крайнодесните му съюзници може да доведе до международна изолация и санкции.

След парламентарните избори в Израел, приключили без категоричен победител, президентът Ицхак Херцог започва консултации с партийните лидери за съставяне на правителство.

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Израелският опозиционен лидер Яир Голан заяви, че премиерът Бенямин Нетаняху е станал "токсичен" и за двете основни американски политически партии и предупреди, че ако управлението му продължи, това ще доведе до конфронтация с Вашингтон, предаде ДПА.

Лидерът на израелските леволиберални демократи каза, че резултатите от междинните избори в САЩ, на които републиканците загубиха контрола и над двете камари на Конгреса, показват "колко токсичен е станал Нетаняху както за демократите, така и за републиканците".

Последиците от войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари и по-специално нейното въздействие върху потребителските цени, определиха до голяма степен вчерашния вот.

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Дългогодишната двупартийна подкрепа за Израел във Вашингтон също бе подкопана от общественото възмущение срещу войната на Нетаняху срещу “Хамас” в ивицата Газа.

Голан предпупреди, че задържането на Нетаняху и на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир на власт, може да "насочи Израел по курс, водещ до международни санкции, международна изолация и конфронтация със САЩ – наш приятел и най-важен съюзник”.

Той призова за бързо сформиране на "правителство на промяната" в Израел.

В изявление, в което поздрави Демократическата партия за изборната ѝ победа на междинните избори, партията на Голан изрази надежда за бързо подобряване на отношенията между Израел и САЩ.

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Демократите на Голан обещаха да преразгледат и подхода на Израел към палестинците и арабите, ако те влязат в правителството.

Израелският президент Ицхак Херцог по-късно днес ще започне консултации с партийните лидери относно това кого искат за министър-председател, след завършилите без категоричен победител парламентарни избори миналата седмица.

Нетаняху се надява да си осигури пети мандат, отбелязва ДПА.