Три причини, поради които Турция доминира срещата на НАТО

Н астроението както преди, така и по време на срещата на НАТО в Лондон, беше в най-добрия случай хладно. Съюзниците са разделени по много въпроси, включително жизненоважни, а коментарите, които си размениха френският президент Макрон и турският му колега Ердоган, засилиха напрежението. Всъщност, емата за Турция засенчи други разговори като този за каква да бъде политиката на Алианса към все по-засилващия се Китай или пък дали Русия е враг или възможен партньор на НАТО.

Няма да е пресилено, че тонът на срещата в Лондон се задаваше често от Реджеп Ердоган по няколко причини.

Тежкия език на Ердоган дойде, след като Макрон заяви, че турската офанзива в Сирия е заплаха за НАТО и битката на Алианса срещу „Ислямска държава“. „Каква е вашата работа в Сирия?“, попита Ердоган, визирайки Франция и нейните специални части, които все още се намират на сирийска територия. Те бяха разположени там в подкрепа на международната коалиция срещу ИД.

