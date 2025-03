Бил Гейтс: AI ще замени лекари, учители и други през следващите 10 години

И зкуственият интелект вероятно ще замени лекарите, учителите и много други професионалисти в рамките на десетилетието, прогнозира Бил Гейтс.

Докато споделяше визията си за бъдещето на изкуствения интелект (AI) в шоуто The Tonight Show с Джими Фалън миналия месец, съоснователят на Microsoft — един от най-известните бизнесмени и филантропи в света — заяви, че съвсем скоро хората няма да бъдат необходими „за повечето неща“.

По време на участието си в шоуто на 4 февруари, което беше част от популяризирането на дебютните мемоари на Гейтс, Source Code, водещият Джими Фалън помоли 69-годишния милиардер да сподели мнението си за горещата тема на изкуствения интелект, като обясни плюсовете и минусите на термини, разбираеми за широката аудитория. И той не се поколеба да отговори.

„Ерата, в която току-що навлизаме, е тази, в която интелигентността е рядкост — знаете, страхотен лекар, страхотен учител. И с AI през следващото десетилетие това ще стане безплатно. Нормално, даже? Страхотен медицински съвет, страхотно обучение."

„И това е доста дълбоко“, продължи технологичният милиардер, „защото решава всички тези специфични проблеми, като например, че нямаме достатъчно лекари или специалисти по психично здраве.“

