Жестоки наказания в Иран: 50 удара с камшик заради селфи

Ж ени в Иран разказаха пред ВВС как тяхната онлайн активност е била шпионирана от властите, което е довело до арести, заплахи и побои.

Иран засили наблюдението след национални протести срещу системата, водени от жени, след смъртта в полицейския арест преди две години на 22-годишната Махса Амини, която беше арестувана, защото не е носила хиджаба си правилно.

(Видеото е архивно: Иран арестува две млади жени, танцували на площад)

Някои от имената в текста са променени за безопасността на източниците.

"Woman, Life, Freedom".



