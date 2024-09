"Бях сексуално насилван онлайн на 12-годишна възраст": Какво трябва да знаят родителите и децата

Ж ертва на онлайн тормоз се обръща към родителите и децата с предупреждение за опасностите в интернет.

Харисън Хейнс е бил на 12 години, когато се сприятелява с „тийнейджър“, докато играе видеоигри онлайн - само за да бъде изложен на порнографско съдържание, видеоклипове със самонараняване и манипулативни съобщения.

Това „приятелство“ отвежда Харисън, който сега е на 20 години, по мрачен път на изолация, потайност и срам в продължение на повече от една година.

Сега Хейнс разказва историята си, за да покаже, че опасните хора не са в бели микробуси и не раздават бонбони, а „идват от вътрешността на нашите телефони“.

„Мисля, че на почти всяко поколение в Америка в момента е било казвано, че ще има непознат в бял ван, който ще ти подава бонбони, и трябва да му откажеш“, каза Хейнс във вторник в предаването „Добро утро, Америка“ на ABC.

„Но мисля, че за нас и за моето поколение опасността не е непознатият в белия ван. Не оттам идва призивът. Зовът идва от вътрешността на джобовете ни. Той идва от вътрешността на телефоните ни", казва още той.

I was sexually groomed online at age 12 - here's what I experienced that parents and kids must know https://t.co/jCFNZOJiMJ pic.twitter.com/QK3TT63MmU

Историята на Хейнс започва, когато е бил дете, което не е имало приятели по онова време и е открило, че игрите са начин да облекчи самотата.

И тогава Хейнс се свързва с 19-годишното момче, което според него щеше да започне да го насилва сексуално.

„Не мисля, че някой в нашия свят все още е знаел езика за сексуалното обгрижване“, казва Хейнс за изпитанието си.

Връзката се формира в платформа за игри, но след като „тийнейджърът“ се вкопчва в Хейнс, те преместват връзката в iMessage.

"Когато преминахме към iMessage, нямаше как да го докладвам. За него беше безопасно да комуникираме там", казва Хейнс.

Използвайки услугата за съобщения на Apple, непознатият е успял да изпрати на Хейнс съдържание със самонараняване и порнография.

Непознатият започнал да бомбардира детето в училище и докато то било със семейството си.

Хейнс обяснява, че с течение на времето се е почувствал „притиснат до стената“, тъй като това, което е започнало като няколко неоспорими съобщения седмично, е прераснало в обидни и далеч неадекватни съобщения четири до пет пъти дневно - които той не е могъл да блокира на своя iPhone.

Той разказа пред GMA, че това мрачно и лично страдание е достигнало връхната си точка, когато неговият виртуален насилник е започнал да го заплашва със самоубийство, ако не продължи да изпълнява исканията му.

В отговор на манипулативната заплаха за самоубийство от страна на насилника, Хейнс казва, че е „плакал толкова силно, че събудих родителите си в коридора“.

Когато родителите му се втурват и започват да преглеждат телефона му, научавайки за първи път за насилствената връзка на сина им с този виртуален непознат, Хейнс казва, че е изненадан, че страховете му от срам и наказание са били неуместни.

"Те не ми се разсърдиха, както си мислех. Седнаха при мен и ми казаха, че съм манипулиран по някакъв начин", спомня си Хейнс.

"Когато той започна да ме излага на снимки и видеоклипове със самонараняване и интернет порнография не мислех, че вече мога да се обърна към възрастен" добави той.

Сега Хейнс е студент в университета „Джеймс Медисън“ и обединява усилията си с групата с нестопанска цел за защита на правата на човека Heat Initiative.

Групата е описана като „колективно усилие на загрижени експерти и застъпници за безопасността на децата, които насърчават водещите технологични компании да откриват и премахват изображения и видеоклипове на сексуално насилие над деца в своите платформи“.

През юни тази година Хейнс участва в протеста на групата пред централата на Apple в Купертино, Калифорния.

Той и инициативата „Heat“ призовават технологичния гигант да разработи и въведе функции, които ще помогнат на родители, деца и други заинтересовани страни „да докладват за неподходящи изображения и вредни ситуации“.

I was sexually groomed online at age 12 - here's what I experienced that parents and kids must know



WAKE UP PARENTS



Read: https://t.co/otGIyJWXch pic.twitter.com/JRqmQe48fr