"Толкова е лесно да изгубиш ума си": Шокиращите разкрития на освободения затворник Кара-Мурза

"Бях абсолютно сигурен, че ще умра в затвора на Путин".

Това е едно от първите неща, което Владимир Кара-Мурза казва след изненадващото си освобождаване в рамките на най-голямата размяна на затворници между Русия и Запада след Студената война.

(Видеото е архивно: Историческа размяна на затворници между Русия и Запада)

Руският опозиционен политик е болезнено отслабнал - от стрес, казва той. Освен това все още не се е съвзел от внезапното си преместване от строго охраняван затвор в Сибир в принудително изгнание след повече от две години зад решетките.

"Сюрреалистично е, сякаш гледам филм", описва той. "Но това е добър филм", в който той най-накрая се е събрал със семейството, което не е виждал от ареста си в Москва през април 2022 г.

Най-малкият му син го следва навсякъде, като се притеснява да не го изпуска от поглед.

Balancing doom scrolling the #UKRiots with images of the political prisoners released from Russia reunited with their family. Like this photo of the incredible Vladimir Kara-Murza with his wife, Evgenia, who was the beating heart of the campaign to get him released, & their kids pic.twitter.com/td7397TcfH — Jemimah Steinfeld (@JFSteinfeld) August 4, 2024

Владимир Кара-Мурза, който е британски гражданин от руски произход, е признат за виновен в държавна измяна и осъден на 25 години затвор заради яростното си и упорито осъждане на Владимир Путин и пълномащабната инвазия в Украйна.

Той прекарва в изолация последните 11 месеца, като всяка сутрин в 05:00 ч. е принуден да си сгъва леглото, а хартия и химикал му се дават само за около час всеки ден.

"Толкова е лесно да изгубиш ума си. Губиш представа за време и пространство", разкрива той в едно от първите си дълги интервюта след освобождаването си. "Не правиш нищо, не говориш с никого, не ходиш никъде. Ден след ден, ден след ден."

Отказвали са му телефонни обаждания до дома, разрешавали са му да говори с децата си само два пъти за повече от две години.

Преди почти десетилетие Владимир Кара-Мурза едва не умира от неизвестен токсин и все още страда от последиците, включително увреждане на нервите. През септември, както разкрива сега, затворнически лекар му дал "година, в най-добрия случай 18 месеца" живот, ако остане зад решетките.

"След две отравяния от ФСБ нямам точно подходящото здравословно състояние за затвор със строг режим", обяснява той.

Миналата седмица Кара-Мурза беше един от осемте руски дисиденти, които изчезнаха от затворите си.

Когато адвокати и роднини съобщиха за това, започнаха да се носят слухове за предстояща размяна. Самите затворници нямаха представа.

Вместо това, когато надзирателите нахлули в килията на Кара-Мурза в Омск, той си помислил, че ще бъде "изведен, за да бъде разстрелян", спомня си той.

"Всъщност си мислех, че ще ме екзекутират."

Неотдавна му е било наредено да подпише молба за президентско помилване, но той отказва да моли за милост Владимир Путин, когото осъжда като "диктатор, узурпатор и убиец".

Кара-Мурза е преместен в Москва и в известния затвор на ФСБ "Лефортово". Пет дни по-късно е изведен, за да се качи на автобус, и вижда вътре другите дисиденти, всеки от които е с охранител от ФСБ с балаклава.

След това друг охранител взел микрофона на автобуса и съобщил, че ги водят за размяна на затворници, без подробности.

"Никой не поиска съгласието ни", казва Кара-Мурза. "Натовариха ни на самолет като добитък."

Активистът се приземява в Германия с единствените цивилни дрехи, които притежава: черни дълги панталони и тениска, както и джапанките, които е използвал за затворническия душ.

Руските дисиденти са част от "пакета" освободени политически затворници, заедно с високопоставени граждани на САЩ като журналиста Еван Гершкович.

It's no small thing that among the released prisoners of Russia today was Vladimir Kara Murza, the only TRUE Russian opposition.



Poisoned by Putin TWICE, and unlike Navalny, opposes ALL the standard genocidal Russian global terror operations. pic.twitter.com/0bQV4d9F1i — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 2, 2024

Трима от тях са бивши активисти от екипа на Алексей Навални, който почина внезапно в затвора по-рано тази година. Първоначално Навални трябваше да участва в размяната.

В замяна на дисидентите Русия получи шепа шпиони и престъпници, включително и агента на тайните служби и убиец Вадим Красиков, който беше в затвор в Германия. През 2019 г. Красиков застреля посред бял ден в берлински парк чеченски дисидент, роден в Грузия, вероятно по държавна заповед.

Съдията, който го осъжда на доживотен затвор, нарича убийството акт на "държавен тероризъм".

"На всички, които критикуват тази [размяна], бих искала с уважение да препоръчам да не мислят за размяна на затворници, а за спасяване на човешки живот", твърди Кара-Мурза в отговор на споровете около освобождаването на Красиков.

Убиецът беше посрещнат у дома на червен килим и с прегръдка от самия Путин.

"Нима 16 живота не струват освобождаването на един убиец?"

Дълго време Германия не беше сигурна. Кара-Мурза твърди, че забавянето може би е коствало живота на Алексей Навални.

Радостта от завръщането на Кара-Мурза е помрачена от мислите за руските задържани, които не са освободени.

Press conference of freed Russian political prisoners begins in Bonn, Germany, with Ilya Yashin, Andrei Pivovarov, and Vladimir Kara-Murza speaking.



Kara-Murza reveals he and Yashin refused to write pardon requests. They had to enter Germany on internal Russian passports pic.twitter.com/TexXXqS2IV — Mediazona English (@mediazona_en) August 2, 2024

"Толкова съм щастлива и развълнувана, че виждам тези хора на свобода, но и много тъжна, че толкова много хора бяха оставени", казва съпругата му Евгения. "Чувствам се виновна."

Правозащитната организация "Мемориал" изброява стотици политически затворници и тя усилено е водила кампания за приоритетна група.

"Има хора със сериозни заболявания, като Алексей Горинов, на когото му липсва част от белия дроб, които нямат много време."

Съпругът ѝ говори за тези, които "все още тънат в Путиновия ГУЛАГ", и за надеждата за по-нататъшен обмен.

В изявления, направени скоро след кацането си в Германия, Владимир Кара-Мурза твърди, че санкциите във връзка с войната в Украйна трябва да бъдат по-добре насочени.

"Отговорността за това, което прави режимът на Путин там, се споделя от руското общество, голяма част от което избра да си затвори очите за злоупотребите и репресиите", твърди той.

"Но нека не забравяме и отговорността на онези западни държави, които години наред предпочитаха да работят с Владимир Путин и да правят бизнес, знаейки добре кой е той и какво представлява."

През 2022 г. Владимир Кара-Мурза е арестуван, защото настоява да бъде в Русия и да говори открито. Сега му е забранено да пътува и той се притеснява за правото си да призовава другите там към действие. Той смята, че ще се чувства "по-ограничен".

Но ще продължи да осъжда войната срещу Украйна.

"Не може да се позволи на Путин да спечели тази война. Украйна трябва да победи и трябва да има повече подкрепа от западните държави, за да се случи това", твърди той.

Според него в исторически план "прозорците на възможностите" за демократична промяна се отварят след "катастрофално военно поражение".

Когато самолетът му от Русия излита, охранителят от ФСБ до Кара-Мурза му казва да погледне през прозореца.

"Той каза, че това е последният път, в който виждам родината си", засмя се активистът.

"Казах, че съм историк, така че съм сигурен, че ще се върна в страната си".

"И това ще стане много по-бързо, отколкото си мислите".

