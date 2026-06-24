Свят

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

​Властите предупреждават за сериозни смущения в жп трафика в районите, засегнати от екстремните жеги

24 юни 2026, 16:02
Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда
Източник: iStock/Getty Images

П ътниците, които пътуват с влак до, от или в рамките на районите, засегнати от екстремни горещини, са призовани да предприемат пътувания само при абсолютна необходимост, тъй като Великобритания е обхваната от рекордни за юни температури.

Британската метеорологична служба Met Office издаде рядко срещаното червено предупреждение за опасно време за големи части от Южна Англия и Уелс за сряда, 24 юни, и четвъртък, 25 юни, като синоптиците предупреждават, че може да бъде подобрен дневният температурен рекорд за месец юни.

Всички пътници са посъветвани да проверяват актуалната информация преди пътуване.

На 24 и 25 юни, когато се очакват най-екстремните условия, пътниците, които трябва да пътуват до, от или в рамките на зоните с червено предупреждение, са призовани да го правят само ако това е абсолютно наложително. Пътниците извън тези райони също са посъветвани внимателно да следят плановете си за пътуване.

Железопътните услуги ще продължат да се изпълняват, но пътниците трябва да бъдат подготвени за сериозни затруднения в движението по мрежата. От съображения за безопасност влаковете ще се движат с намалена скорост и по променени разписания, което означава по-дълги пътувания и повишен риск от закъснения, отменени влакове и промени в последния момент. През този период няма да бъдат осигурявани заместващи автобусни линии.

Пътниците, на които все пак се налага да пътуват, са силно насърчени да се подготвят за условията, като носят достатъчно вода, използват слънцезащитен крем и шапка, както и имат резервен план в случай на нарушения в движението.

Препоръките са пряко свързани с географския обхват на червените и оранжевите предупреждения на Met Office за Англия и Уелс, като ситуацията се следи внимателно. Ако обстановката се промени, насоките също може да бъдат актуализирани.

Заместник-главният изпълнителен директор на Network Rail Джейк Кели заяви:

„Екстремните горещини могат да окажат сериозно влияние върху железопътната мрежа, затова безопасността трябва да бъде на първо място. Призоваваме пътниците да проверят условията преди пътуване във вторник, а в сряда и четвъртък да пътуват само ако това е абсолютно необходимо, когато става въпрос за пътуване до, от или в рамките на зоните с червено предупреждение, тъй като тогава се очаква температурите да достигнат своя пик.“

Той добави:

„Ако все пак трябва да пътувате в тези райони или извън тях, където също ще бъде много горещо, моля, планирайте предварително, предвидете повече време и вземете необходимите предпазни мерки, като например да носите вода, за да останете в безопасност. Благодарим на пътниците за търпението и разбирането през този период.“

Пътниците, които имат билети за вторник, 23 юни, сряда, 24 юни, или четвъртък, 25 юни, може да могат да използват билетите си за алтернативни дати или часове. Препоръчва се те да проверяват последната информация на сайта на National Rail Enquiries или на сайта на съответния железопътен оператор.

Екстремните горещини могат да засегнат релсовия път, почвените условия, електрозахранването и сигнализационните системи, което увеличава вероятността от смущения по мрежата. Железопътният сектор използва комбинация от превантивно наблюдение и инвестиции в „умни“ технологии, включително дистанционни сензори и иновативни охлаждащи решения, за да защити критичната инфраструктура и да повиши устойчивостта на железопътната система при екстремни метеорологични условия.

Жегите във Великобритания: Продължават смущенията в жп трафика

Препоръки към пътниците при пътуване в горещо време:

  • Проверете статуса на пътуването си, преди да тръгнете;
  • Носете леки и прохладни дрехи и при нужда използвайте ръчен вентилатор;
  • Носете вода и поддържайте добра хидратация; на гарите има чешми и диспенсъри за вода, а служителите могат да окажат съдействие;
  • Не пътувайте, ако не се чувствате добре, а ако се почувствате зле по време на път, потърсете помощ от персонала;
  • По възможност не дърпайте аварийната спирачка между гарите, тъй като помощ може да бъде оказана по-бързо на перон;
  • Ако сте във влак, който е спрял принудително, не напускайте композицията, тъй като железопътната линия остава под напрежение.

Извънредно положение и код червен във Великобритания

Районите, засегнати от червеното предупреждение на Met Office, включват:

Източен Мидландс

  • Нортхамптъншър

Източна Англия

  • Бедфорд
  • Кеймбриджшър
  • Сентрал Бедфордшър
  • Есекс
  • Хартфордшър
  • Лутън
  • Търок

Лондон и Югоизточна Англия

  • Бракнел Форест
  • Бъкингамшър
  • Източен Съсекс
  • Голям Лондон
  • Хемпшър
  • Кент
  • Милтън Кийнс
  • Оксфордшър
  • Рединг
  • Слау
  • Съри
  • Уест Бъркшър
  • Западен Съсекс
  • Уиндзор и Мейдънхед
  • Уокингам

Югозападна Англия

  • Бат и Североизточен Съмърсет
  • Бристол
  • Дорсет
  • Глостършър
  • Норт Съмърсет
  • Съмърсет
  • Саут Глостършър
  • Суиндън
  • Уилтшър

Уелс

  • Бленау Гуент
  • Бридженд
  • Керфили
  • Кардиф
  • Кармартъншър
  • Мъртър Тидвил
  • Монмътшър
  • Нийт Порт Талбот
  • Нюпорт
  • Поуис
  • Ронда Кайнон Таф
  • Суонзи
  • Торфайн
  • Вейл ъф Гламорган

Западен Мидландс

  • Херефордшър
  • Уоруикшър
  • агломерацията Уест Мидландс
  • Уорчестършър
  • Какво важи за билетите

Пътници с билети за засегнатите влакови оператори за 23, 24 или 25 юни ще могат да използват билетите си и на петък, 26 юни.

Като алтернатива, те могат да изберат да пътуват по-рано през деня на 23, 24 или 25 юни, като препоръката е това да стане преди 12:00 часа на обяд, когато температурите се очаква да бъдат по-ниски.

Пътниците, които решат да не пътуват на 23, 24 или 25 юни, могат да поискат пълно възстановяване на сумата без административна такса. Искането за възстановяване трябва да бъде подадено чрез търговеца, от когото първоначално е закупен билетът.

Сред железопътните оператори, за които важи тази политика, са Avanti West Coast, c2c, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, Elizabeth line, Gatwick Express, Greater Anglia, Great Northern, GWR, LNER, London Northwestern Railway, Merseyrail, Northern, Southeastern, Southern, South Western Railway, Thameslink, TransPennine Express, Transport for Wales и West Midlands Railway.

Пътниците са посъветвани да следят сайта на своя железопътен оператор за най-актуалната информация относно движението на влаковете и билетните условия.

Източник: networkrailmediacentre    
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