Безследно изчезнал преди 21 години: Двама арестувани дават нова надежда за случая "Робърт Уилямс"

Д вама души са арестувани заради изчезването на тийнейджър отпреди 21 години, съобщи Sky News.

15-годишният Робърт Уилямс изчезва от дома си в Резолвен, Великобритания, на 22 март 2002 г.

59-годишна жена и 35-годишен мъж са били арестувани във вторник сутринта и оттогава са пуснати под гаранция за по-нататъшни полицейски разследвания.

